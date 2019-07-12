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      Скільки грошей оберталося "в тіні" української економіки у 2018: цифри вражають

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      Економіка Україні поступово виходить з тіні
      Економіка Україні поступово виходить з тіні / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      У 2018 році "у тіні" було грошей на рівні 30% від офіційного ВВП країни, а це на 2% менше у порівнянні з 2017 роком. Однак усе ще мовиться про понад трильйон гривень, що чи не удвічі більше за міжнародні резерви України.

      Про це вказано у щоквартальному звіті Міністерства економічного розвитку "Загальні тенденції тіньової економіки в Україні".

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      Номінальний, тобто у фактичних цінах 2018 року, внутрішній валовий продукт в Україні становив 3 трильйони 558 мільярдів 706 мільйонів гривень.

      Минулого 2018 року у тіньовій економіці оберталося 30% цих грошей, тобто щонайменше 1 трильйон 67 мільярдів 611 мільйонів гривень (за середньорічним курсом у 2018 – це понад 38 мільярдів доларів США; для порівняння – міжнародний резерв України у червні 2019 року досяг лише 20 мільярдів доларів).

      Тінь
      Тіньова економіка в Україні / Мінекономрозвитку

      Мінекономрозвитку запевняє, що у 2017 році цей показник був на 2% вищим, і взагалі з 2009 року (а це, нагадаємо, рік після світової економічної кризи) це найнижчий рівень тіньової економіки в Україні.

      З цих фактів міністерство робить висновок, що реформи у сфері економіки є успішними та позитивно сприймаються у суспільстві.

      Що таке ВВП та тіньова економіка? ВВП або внутрішній валовий продукт – це один із найважливіших показників розвитку економіки, він характеризує фінансовий результат виробництва в країні (як матеріального, так і нематеріального). Простіше кажучи, це сума вартостей усієї продукції, виробленої в країні за певний період, та податків. 

      Тіньова економіка – це уся господарська діяльність, яка відбувається поза державним обліком та контролем. Тобто, вироблена продукція та сплачені за неї гроші не враховує офіційна статистика. З них не сплачують податки, а отже, страждає бюджет країни. Натомість "тіньові" підприємства збільшують власні прибутки.

      Цікаво, що найвищий рівень тіньової економіки, за даними того ж Мінекономрозвитку, фіксували у 2014 році, після Революції Гідності: 43% від офіційного ВВП, а у гривнях – 673 мільярди 693 мільйони (за середньорічним курсом у 2014 – це приблизно 56 мільярдів доларів США).

      blog_ava
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      Теги: Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Гроші ВВП
      Джерело: 24 канал
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