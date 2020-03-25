Скільки киян протестували на коронавірус: коментар Кличка

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, зросла до 31 особи. Останні три випадки підтвердили ввечері 24 березня.

Усі троє хворих є киянами, двоє з них лікуються вдома, сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Важливо У Запоріжжі одразу 4 людини захворіли на коронавірус, у місті вводять надзвичайну ситуацію

Ще одного хворого, який повернувся з Франції, госпіталізували до Олександрівської лікарні ще 21 березня зі симптомами ГРВІ.

Кличко розповів, що загалом 21 хворий перебуває у лікарні, ще 10 – лікуються вдома та перебувають на самоізоляції. Ще понад 30 людей наразі перевіряють на наявність коронавірусної інфекції.

Наразі у Києві протестували 1355 киян за допомогою експрес-тестів та лабораторних досліджень. Вірус розповсюджується і єдиний шанс його зупинити – максимально обмежити контакти між людьми,

– наголосив Кличко.

Станом на 25 березня МОЗ офіційно підтвердило у 113 випадків коронавірусу в Україні, 4 людини померли, одна – одужала.

Карантинні заходи у Києві: головне

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро.

Комунальники Києва борються з коронавірусом, обробляючи дезінфікуючими засобами житлові багатоповерхівки.

У Києві ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу в Україні. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів на своєму позачерговому засіданні 20 березня.

Від 23 березня у Києві діють суворіші обмеження. Так, громадським транспортом дозволили користуватися лише спецпрацівникам певних категорій, а відвідувати спортивні майданчики заборонили.



Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу