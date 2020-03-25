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      Скільки киян протестували на коронавірус: коментар Кличка

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      1355 киян перевірено тестами на коронавірус / Українська правда

      За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, зросла до 31 особи. Останні три випадки підтвердили ввечері 24 березня.

      Усі троє хворих є киянами, двоє з них лікуються вдома, сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

      Важливо У Запоріжжі одразу 4 людини захворіли на коронавірус, у місті вводять надзвичайну ситуацію

      Ще одного хворого, який повернувся з Франції, госпіталізували до Олександрівської лікарні ще 21 березня зі симптомами ГРВІ. 

      Кличко розповів, що загалом 21 хворий перебуває у лікарні, ще 10 – лікуються вдома та перебувають на самоізоляції. Ще понад 30 людей наразі перевіряють на наявність коронавірусної інфекції.

      Наразі у Києві протестували 1355 киян за допомогою експрес-тестів та лабораторних досліджень. Вірус розповсюджується і єдиний шанс його зупинити – максимально обмежити контакти між людьми,
      – наголосив Кличко.

      Станом на 25 березня МОЗ офіційно підтвердило у 113 випадків коронавірусу в Україні, 4 людини померли, одна – одужала.

      Карантинні заходи у Києві: головне

      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро.
      • Комунальники Києва борються з коронавірусом, обробляючи дезінфікуючими засобами житлові багатоповерхівки.
      • У Києві ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу в Україні. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів на своєму позачерговому засіданні 20 березня.
      • Від 23 березня у Києві діють суворіші обмеження. Так, громадським транспортом дозволили користуватися лише спецпрацівникам певних категорій, а відвідувати спортивні майданчики заборонили.

      Де можна пройти тест на коронавірус
      Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 113 людей
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020
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