Скільки людей довіряють Зеленському та іншим українським політикам: соцопитування

У лідерах рейтингу та антирейтингу довіри українців політикам – п'ятий та шостий президенти України. Зокрема, Володимиру Зеленському довіряють 72,8%, а Петру Порошенку не довіряють 75,8% опитаних.

Такі результати показало опитування громадської думки, яке здійснили у період з 5 до 15 липня фахівці Київського міжнародного інституту соціології.

До теми про соціологію та вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

Кого з українських політиків добре знають українці?

Володимира Зеленського (президент України) – 99,8%

Петра Порошенка (лідер "Європейської Солідарності) – 99,6%

Юлію Тимошенко (лідер ВО "Батьківщина") – 99,2%

Володимира Гройсмана (прем'єр-міністр України) – 96,6%

Олега Ляшка (лідер "Радикальної партії") – 94,8%

Святослава Вакарчука (лідер партії "Голос") – 89,8%

Юрія Бойка (лідер блоку "Опозиційна платформа – За життя") – 89,5%

Анатолія Гриценка (лідер "Громадянської позиції") – 85,3%

Арсена Авакова (керівник Міністерства внутрішніх справ) – 83,6%.

Вадима Рабіновича (другий номер списку "Опозиційної платформи – За життя") – 78%

Андрія Садового (лідер "Самопомочі" та міський голова Львова) – 76,6%

Олександра Вілкула (другий номер списку "Опозиційного блоку") – 73,6%.

Решта політиків до позначки у 70% не дотягнули.

Примітно, що найменше українців знають представника президента України у Верховній Раді Руслана Стефанчука – всього 29,6%.

Кому українці найбільше довіряють?

Президент Володимир Зеленський – довіряють 72,8% (із тих, хто його знає).

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков – 54,8%.

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко – 38,3%.

Представник президента у ВР Руслан Стефанчук – 34,8%.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук – 25,8%.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко – 25,7%.

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко – 24,8%.

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко –21,7%.

Лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв – 21,6%.

Решта політиків не досягли бар'єру у 20% довіри.

Примітно, що найменше довіри українці відчувають до п'ятого Президента України Петра Порошенка – 10,2%, міського голови Одеси Геннадія Труханова – 6,2% та глави МВС Арсена Авакова – 4,8%.

До кого з політиків українці ставляться відверто негативно?

Петро Порошенко – 75,8% з тих, хто його знає, йому не довіряє.

Арсен Аваков – 60,5%.

Олег Ляшко – 59,7%.

Віктор Медведчук – 58,6%

Геннадій Кернес – 57,5%.

Геннадій Труханов – 56,6%.

Олександр Вілкул – 52,7%.

Вадим Рабінович – 50,3%.

Решті політиків не довіряє менш ніж половина з тих, кому відоме їхнє прізвище.

КМІС опитав 2 тисячі громадян України віком від 18 років, які мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованого Криму і непідконтрольних територій Донбасу. Статистична похибка – не більше, ніж 3,3%.

Цікаво, що КМІС, згідно з даними соцопитувань, прогнозує прохід до Ради 5 партій, але без "Голосу", який у інших рейтингах є:

Редакція 24 каналу застерігає: соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому варто сприймати цю інформацію критично.