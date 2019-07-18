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      Скільки людей довіряють Зеленському та іншим українським політикам: соцопитування

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      КМІС оприлюднив рейтинг довіри українців до політиків
      КМІС оприлюднив рейтинг довіри українців до політиків / Колаж 24 каналу

      У лідерах рейтингу та антирейтингу довіри українців політикам – п'ятий та шостий президенти України. Зокрема, Володимиру Зеленському довіряють 72,8%, а Петру Порошенку не довіряють 75,8% опитаних.

      Такі результати показало опитування громадської думки, яке здійснили у період з 5 до 15 липня фахівці Київського міжнародного інституту соціології.

      До теми про соціологію та вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Кого з українських політиків добре знають українці?

      Володимира Зеленського (президент України) – 99,8%
      Петра Порошенка (лідер "Європейської Солідарності) – 99,6%
      Юлію Тимошенко (лідер ВО "Батьківщина") – 99,2%
      Володимира Гройсмана (прем'єр-міністр України) – 96,6%
      Олега Ляшка (лідер "Радикальної партії") – 94,8%
      Святослава Вакарчука (лідер партії "Голос") – 89,8%
      Юрія Бойка (лідер блоку "Опозиційна платформа – За життя") – 89,5%
      Анатолія Гриценка (лідер "Громадянської позиції") – 85,3%
      Арсена Авакова (керівник Міністерства внутрішніх справ) – 83,6%.
      Вадима Рабіновича (другий номер списку "Опозиційної платформи – За життя") – 78%
      Андрія Садового (лідер "Самопомочі" та міський голова Львова) – 76,6%
      Олександра Вілкула (другий номер списку "Опозиційного блоку") – 73,6%.

      Решта політиків до позначки у 70% не дотягнули.

      Примітно, що найменше українців знають представника президента України у Верховній Раді Руслана Стефанчука – всього 29,6%.

      Кому українці найбільше довіряють?

      Президент Володимир Зеленський – довіряють 72,8% (із тих, хто його знає).
      Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков – 54,8%.
      Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко – 38,3%.
      Представник президента у ВР Руслан Стефанчук – 34,8%.
      Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук – 25,8%.
      Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко – 25,7%.
      Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко – 24,8%.
      Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко –21,7%.
      Лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв – 21,6%.

      Решта політиків не досягли бар'єру у 20% довіри.

      Примітно, що найменше довіри українці відчувають до п'ятого Президента України Петра Порошенка – 10,2%, міського голови Одеси Геннадія Труханова – 6,2% та глави МВС Арсена Авакова – 4,8%.

      До кого з політиків українці ставляться відверто негативно?

      Петро Порошенко – 75,8% з тих, хто його знає, йому не довіряє.
      Арсен Аваков – 60,5%.
      Олег Ляшко – 59,7%.
      Віктор Медведчук – 58,6%
      Геннадій Кернес – 57,5%.
      Геннадій Труханов – 56,6%.
      Олександр Вілкул – 52,7%.
      Вадим Рабінович – 50,3%.

      Решті політиків не довіряє менш ніж половина з тих, кому відоме їхнє прізвище.

      КМІС опитав 2 тисячі громадян України віком від 18 років, які мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованого Криму і непідконтрольних територій Донбасу. Статистична похибка – не більше, ніж 3,3%.

      Цікаво, що КМІС, згідно з даними соцопитувань, прогнозує прохід до Ради 5 партій, але без "Голосу", який у інших рейтингах є:

      Рада

      Редакція 24 каналу застерігає: соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому варто сприймати цю інформацію критично.

       

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      Теги: Вадим Рабінович Юрій Бойко Новини України Новини політики Рейтинги Соціологічне дослідження Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Гройсман Олег Ляшко Святослав Вакарчук - новини Анатолій Гриценко Арсен Аваков Андрій Садовий Олександр Вілкул Руслан Стефанчук Дмитро Разумков Ігор Смешко Євгеній Мураєв Геннадій Труханов Геннадій Кернес
      Джерело: 24 канал
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