Що Нестор Шуфрич не вказав у деклараціях: цікаві цифри
Народний депутат і кандидат економічних наук Нестор Шуфрич ніяк не може улагодити свої мільйони у деклараціях. Саме тому ним і зацікавились правоохоронці.
На 14,3 мільйона у 2015 році приховав майна народний депутат Нестор Шуфрич.
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Опоблоківець не зазначив вартість 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 5 квартир.
Нерухомість, яку приховав Шуфрич
Крім того, нардеп у декларації за 2016 рік вказав недостовірної інформації на 14 мільйонів гривень.
Недостовірної інформації на 14 мільйонів гривень
У 2017 році доктор економічних наук все ж розібрався з одним мільйоном і сума розбіжностей у декларації знизилась до 13 мільйонів гривень.
Інші корупційні скандали Нестора ШуфричаНестор Шуфрич вперше "прославився" у 2002 році під час скандальних перевиборів на одномандатному виборчому окрузі №201 у Черкасах. Тоді через масові підкупи виборців 20-гривневі купюри назвали на честь переможця виборів "несторками".
У 2017 році генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного обранця у несплаті податків на суму близько 40 мільйонів гривень.
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