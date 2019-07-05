Що Нестор Шуфрич не вказав у деклараціях: цікаві цифри

Народний депутат і кандидат економічних наук Нестор Шуфрич ніяк не може улагодити свої мільйони у деклараціях. Саме тому ним і зацікавились правоохоронці.

На 14,3 мільйона у 2015 році приховав майна народний депутат Нестор Шуфрич.

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Опоблоківець не зазначив вартість 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 5 квартир.



Нерухомість, яку приховав Шуфрич

Крім того, нардеп у декларації за 2016 рік вказав недостовірної інформації на 14 мільйонів гривень.



Недостовірної інформації на 14 мільйонів гривень

У 2017 році доктор економічних наук все ж розібрався з одним мільйоном і сума розбіжностей у декларації знизилась до 13 мільйонів гривень.

Інші корупційні скандали Нестора ШуфричаНестор Шуфрич вперше "прославився" у 2002 році під час скандальних перевиборів на одномандатному виборчому окрузі №201 у Черкасах. Тоді через масові підкупи виборців 20-гривневі купюри назвали на честь переможця виборів "несторками".



У 2017 році генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного обранця у несплаті податків на суму близько 40 мільйонів гривень.

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