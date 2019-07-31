Скільки років готова працювати в парламенті партія "Голос": коментар Юрчишина

Представники партії "Голос" домовилися, що незважаючи на політичні обставини, вони більше ніж на два терміни не підуть, тобто максимум – це 10 років.

Про це розповів сьомий номер у "Голосі" Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв'ю журналістам 24 каналу.

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За словами Юрчишина, в Україні є дуже багато прикладів, коли люди, перебуваючи довгий час у Верховній Раді, практично приростають до стільців і їхня ефективність постійно падає.

Якщо раніше вони приймали законопроекти, то в кінці терміну це просто виступи з місця, передача слова тощо. До того ж, людина, яка довгий час в політиці, обростає родинними контактами, які заважають міркувати за принципом суспільного інтересу, а починається приватний інтерес,

– заявив він.

Юрчишин наголосив, що позиція партії "Голос" в тому, щоб була певна ротація – тобто якщо людина двічі попрацювала в Верховній Раді, набула досвіду, вона не повинна більше балотуватися. "Вона натомість може працювати в аналітичному центрі при політичній силі чи з часом, наприклад, балотуватися в Європарламент", – додав майбутній депутат.

"Чому варто поступатися місцем іншим депутатам? Тому що Україна ще довгий період часу буде розвиватися. Ми зараз перебуваємо на такому етапі, що нас ще чекає 10-12 років розвитку, тому тут потрібно постійно якісь нові віяння. Ніхто не говорить, що не потрібен досвід, але певне така здатність дивитись на ситуацію по-новому надзвичайно необхідна", – підсумував Юрчишин.

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