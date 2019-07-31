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      Скільки років готова працювати в парламенті партія "Голос": коментар Юрчишина

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      Скільки років готова працювати в парламенті партія "Голос"
      Скільки років готова працювати в парламенті партія "Голос" / 24 канал

      Представники партії "Голос" домовилися, що незважаючи на політичні обставини, вони більше ніж на два терміни не підуть, тобто максимум – це 10 років.

      Про це розповів сьомий номер у "Голосі" Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв'ю журналістам 24 каналу.

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      За словами Юрчишина, в Україні є дуже багато прикладів, коли люди, перебуваючи довгий час у Верховній Раді, практично приростають до стільців і їхня ефективність постійно падає.

      Якщо раніше вони приймали законопроекти, то в кінці терміну це просто виступи з місця, передача слова тощо. До того ж, людина, яка довгий час в політиці, обростає родинними контактами, які заважають міркувати за принципом суспільного інтересу, а починається приватний інтерес,
      – заявив він.

      Юрчишин наголосив, що позиція партії "Голос" в тому, щоб була певна ротація – тобто якщо людина двічі попрацювала в Верховній Раді, набула досвіду, вона не повинна більше балотуватися. "Вона натомість може працювати в аналітичному центрі при політичній силі чи з часом, наприклад, балотуватися в Європарламент", – додав майбутній депутат.

      "Чому варто поступатися місцем іншим депутатам? Тому що Україна ще довгий період часу буде розвиватися. Ми зараз перебуваємо на такому етапі, що нас ще чекає 10-12 років розвитку, тому тут потрібно постійно якісь нові віяння. Ніхто не говорить, що не потрібен досвід, але певне така здатність дивитись на ситуацію по-новому надзвичайно необхідна", – підсумував Юрчишин.

      Дивіться відео: повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишиним

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Новини України Ярослав Юрчишин Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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