66% росіян впевнені, що існує група людей, які хочуть переписати російську історію, щоб нанести шкоду їхній країні. Майже кожен четвертий заперечує будь-яку теорію змови.

63% вірять у наявність таємної організації, яка прагне зруйнувати духовні цінності за допомогою пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин. Читайте також: Скільки боргів списала Росія іншим країнам за останні 10 років: космічні цифри До цього 67% обивателів заявили, що вважають реальним закулісне існування світового уряду, який спеціально створений, щоб протистояти Росії.

67% людей вважають реальним закулісне існування світового уряду Протягом останніх чотирьох років (2014-2018 роки) кількість таких росіян зросла на чверть. Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.