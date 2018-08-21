Скільки росіян впевнені, що існує група людей, які хочуть переписати російську історію
66% росіян впевнені, що існує група людей, які хочуть переписати російську історію, щоб нанести шкоду їхній країні. Майже кожен четвертий заперечує будь-яку теорію змови.
63% вірять у наявність таємної організації, яка прагне зруйнувати духовні цінності за допомогою пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин.
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До цього 67% обивателів заявили, що вважають реальним закулісне існування світового уряду, який спеціально створений, щоб протистояти Росії.
67% людей вважають реальним закулісне існування світового уряду
Протягом останніх чотирьох років (2014-2018 роки) кількість таких росіян зросла на чверть.
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