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Скільки у Києві незаконних точок продажу з шаурмою: неочікувані дані

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У Києві тривають обстеження засобів пересувної торгівлі
У Києві тривають обстеження засобів пересувної торгівлі / Фото з відкритих джерел

У Києві тривають обстеження засобів пересувної торгівлі. Для цього у Держспоживслужбі створили 16 груп.

Як повідомив Громадському радіо перший заступник директора департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панчій, якщо у засобах пересувної торгівлі виявлені порушення, їх перенаправляють на департамент міського благоустрою, що й займається подальшою перевіркою дозвільної документації.

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Якщо дозвільної документації немає – такі "точки" максимально швидко демонтовують.

Сьогодні теж тривали перевірки. І всі ті точки, які передасть на нас Держпродспоживслужба через те, що в них відсутні дозвільні документи, вони будуть максимально швидко демонтовані. Тобто автомобілі ( пересувні точки продажу) переміщуватимуться на штрафмайданчик. Зараз таких незаконних об’єктів більше 1000, 
– зазначив Панчій.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про масштабне отруєння шаурмою у Дніпровському районі Києва. Тоді через неякісний продукт до лікарень міста потрапили 16 постраждалих. Пізніше кількість хворих почала різко зростати. Так, станом на 1 серпня було відомо про 70 госпіталізованих.

Теги: Новини Києва отруєння
Джерело: 24 Канал
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