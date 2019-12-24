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      Скільки українці сплачують на утримання держави

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      51,3% українців недооцінюють суму податків / commons.com.ua

      Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що більшість українців недооцінюють обсяг сплачених податків у 2 рази.

      Понад половина громадян України (51,3%) недооцінюють суму податків, яку вони сплачують за державні послуги. Більшість (28,6%) вважають, що працівники віддають на забезпечення державних функцій близько чверті своїх доходів. Ще 14,6% вважають, що утримання держави становить близько третини доходів. Лише 7,9% правильно зазначили, що українські працівники сплачують близько половини своїх доходів на утримання держави. Майже 36% опитаних не змогли відповісти на питання. Такі дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 1 по 12 грудня 2019 року.

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      Саме 50% є часткою доходів, яку більшість українських працівників сплачують на утримання держави. Такі розрахунки наводить Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна на сайті "Ціна держави", на основі чинних ставок податків на працю та споживання (ЄСВ, ПДФО, військового збору, ПДВ, акцизних та митних зборів). На інтернет-сторінці http://cost.ua/calculator розміщено податковий калькулятор, за допомогою якого користувач може оцінити не лише свій річний обсяг сплачених податків, а й скільки саме платить за окремі державні послуги, такі як оборона, виплата пенсій чи охорона здоров'я.

      "Більшість податків стягуються непомітно для самого платника – у цьому і є головна причина недооцінювання обсягу сплачених коштів, – вважає виконавчий директор "CASE Україна" Дмитро Боярчук. – Попри те, що податки до бюджету перераховують продавці, працедавці, виробники підакцизних товарів та імпортери, кінцевим платником усіх податків все одно є працівник і покупець. Податки або включені в ціну кінцевого товару, або віднімаються від заробітної плати".

      Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" за фінансування Міжнародний фонд "Відродження". Опитано 2043 особи у віці від 18 років у 110 населених пунктах з 1 по 12 грудня 2019 року в усіх областях України, окрім окупованих Росією територій Донбасу та Криму. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка з урахуванням дизайн-ефекту знаходиться у межах від 0,7% (для показників, близьких до 1 або 99%) до 3.3% (для показників, близьких до 50%).

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      Автор: Ціна держави
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Гроші Податки
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