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      Скільки українців не прибирають за своїми псами і чим це загрожує здоров'ю

      Інститут просвіти 120 Читать новость на русском

      Українці утримують приблизноо чотири мільйони собак. Проте за своїми улюбленцями прибирають лише 2% із 12 мільйонів власників.

      Собачими туалетами переважно стають дитячі майданчики, сквери та тротуари. За таку поведінку в Європі вже давно штрафують. Але головне – там розуміють, чому за своєю собакою треба прибирати. Що казати, навіть шведська принцеса не вважає принизливим підбирати лайно за своїм псом.

      Читайте також: Які небезпеки можуть чекати на дитячих майданчиках: поради батькам

      ► Справа не лише в екології, справа у здоров'ї

      Справа не лише в неестетичності та екології. За висновками імунологів, під загрозою – наше здоров'я. Вдумайтеся, лише в 1 грамі собачих фекалій – 23 мільйони бактерій. І ми ними дихаємо. Навіть, коли людина не торкається руками землі і дотримується правил гігієни, – вона все одно в зоні небезпеки. Заразитись можна, просто облизуючи губи у вітряну погоду. Стафілококи, стрептококи і алергія – ось можливі хвороби, якщо собачі випорожнення лишати на газонах.

      ► Інфраструктура

      Дійсно, в Україні бракує належної інфраструктури для вигулу тварин. Першим містом, яке обіцяє її створити, є Львів. Для цього напрацювали цілу стратегію. В інших містах активісти встановлюють так звані собачі вбиральні і смітники, власникам псів роздають одноразові пакети.

      собачі вбиральні і смітники
      Собачі вбиральні і смітники

      За українським законом, із собаками не можна гуляти на бульварах і пляжах, у парках та скверах, на дитячих і спортивних майданчиках, приводити їх у магазини, кінотеатри, аптеки та лікарні.

      ► Що варто робити:

      1.  Не бійтеся ввічливо робити зауваження собачникам-порушникам.
      2.  Вивішайте таблички – із зайвим нагадуванням, що на вашому майданчику вигул собак заборонено.

      Чистота міста, фактично, у наших руках. Просто любити чотирилапих мало, треба ще й вміти брати за них відповідальність.

      принцеса прибирає за псом
      Шведська принцеса прибирає за своїм псом

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      25 жовтня
      18013
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Інститут просвіти Світ тварин
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