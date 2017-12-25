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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Скільки українців ще перебуває у полоні бойовиків: озвучено нові невтішні дані

01:45, сьогодні 241 Читать новость на русском
170 українців перебуває у полоні бойовиків
170 українців перебуває у полоні бойовиків

Кількість українців, які незаконно утримуються бойовиками терористичних "ЛНР" і "ДНР", продовжує зростати.

Про це журналістам повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко за підсумками наради у президента України, передає телеканал "112 Україна".

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За її словами, присутній на зустрічі керівник СБУ Василь Грицак озвучив нову невтішну цифру: на сьогоднішній день число українців, незаконно затриманих бойовиками, становить 170.

"Це ті громадяни, чиї родичі або побратими звернулися до СБУ. Але не всіх громадян представники ОРДЛО підтверджують що вони утримують. На сьогодні вони підтверджують лише 97 осіб, з них тих, у кого встановлено місцезнаходження", – пояснила Ірина Геращенко.

При цьому, за її словами, з цих 97 осіб бойовики погодили обміняти лише 74 громадянина України.

Нагадаємо, у середу, 27 грудня, відбудеться обмін полоненими за формулою 306 бойовиків на 74 українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях.

Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Війна на Донбасі Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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