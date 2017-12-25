Скільки українців ще перебуває у полоні бойовиків: озвучено нові невтішні дані

Кількість українців, які незаконно утримуються бойовиками терористичних "ЛНР" і "ДНР", продовжує зростати.

Про це журналістам повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко за підсумками наради у президента України, передає телеканал "112 Україна".

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За її словами, присутній на зустрічі керівник СБУ Василь Грицак озвучив нову невтішну цифру: на сьогоднішній день число українців, незаконно затриманих бойовиками, становить 170.

"Це ті громадяни, чиї родичі або побратими звернулися до СБУ. Але не всіх громадян представники ОРДЛО підтверджують що вони утримують. На сьогодні вони підтверджують лише 97 осіб, з них тих, у кого встановлено місцезнаходження", – пояснила Ірина Геращенко.

При цьому, за її словами, з цих 97 осіб бойовики погодили обміняти лише 74 громадянина України.

Нагадаємо, у середу, 27 грудня, відбудеться обмін полоненими за формулою 306 бойовиків на 74 українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях.