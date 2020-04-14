Скільки в уряді витратили коштів на боротьбу з коронавірусом: офіційні дані

Станом на 13 квітня державні структури закупили товари та послуги для протидії коронавірусу на суму 1,47 мільярда гривень. Найбільше витратили структури МВС.

Такі дані наводить Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Найбільше на закупівлі для боротьби з COVID-19 витратили у Київській (427 мільйонів гривень), Одеській (153 мільйони гривень), Львівській (128 мільйонів гривень), Дніпропетровській (127 мільйонів гривень) та Запорізькій області (67 мільйонів гривень).

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Натомість Чернівецька область, де вперше виявили коронавірус в Україні, і в якій понад 500 підтверджених випадків інфекції (за цим показником уступає лише Києву), витратила на боротьбу з коронавірусом лише 16 мільйонів гривень (четверте місце з кінця). Менше за неї витратили в Луганській (5 мільйонів гривень), Кіровоградській (8 мільйонів гривень) та Івано-Франківській областях (13 мільйонів гривень). Замикає топ-5 з кінця Чернігівська область (17 мільйонів гривень).

Важливо! Через поширення COVID-19 в Україні та світі, що призвело до економічних проблем, депутати внесли значні корективи у державний бюджет на 2020 рік. Зміни передбачають створення Фонду боротьби з наслідками коронавірусу розміром у 64,9 мільярда гривень.

Найдорожчою закупівлею проти COVID-19 є послуга з забезпечення спеціалізованим автотранспортом медзакладів, яку Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (КМДА) закупив за 74 мільйони гривень.

Далі йдуть 3 закупівлі від замовників, підпорядкованих МВС. Так Центр обслуговування Нацполіції придбав захисні костюми, а також медичні рукавички та маски за 69 та 61 мільйона гривень відповідно. Крім того, центральний госпіталь МВС України закупив респіратори та ізолювальні костюми за 46 мільйонів гривень. Сукупно ці 2 установи провели антикоронавірусні закупівлі на суму 200 мільйонів гривень.

До слова На Одещині побили поліцейського після його зауваження про відсутність масок

На 5 місці — закупівля апаратів ШВЛ Дніпропетровською ОДА за 35 мільйонів гривень.

Коронавірус в Україні: головні цифри