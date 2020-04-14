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      Сколько в правительстве потратили средств на борьбу с коронавирусом: официальные данные

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      Расходы на борьбу с коронавирусом в Украине / Громадское радио

      По состоянию на 13 апреля государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 миллиарда гривен. Больше всего потратили структуры МВД.

      Такие данные приводит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

      Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 миллионов гривен), Одесской (153 миллиона гривен), Львовской (128 миллионов гривен), Днепропетровской (127 миллионов гривен) и Запорожской области (67 миллионов гривен).

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      Между тем Черновицкая область, где впервые обнаружили коронавирус в Украине, и в которой более 500 подтвержденных случаев инфекции (по этому показателю уступает лишь Киеву), потратила на борьбу с коронавирусом только 16 миллионов гривен (четвертое место с конца). Меньше нее потратили в Луганской (5 миллионов гривен), Кировоградской (8 миллионов гривен) и Ивано-Франковской областях (13 миллионов гривен). Замыкает топ-5 с конца Черниговская область (17 миллионов гривен).

      Важно! Из-за распространения COVID-19 в Украине и мире, что привело к экономическим проблемам, депутаты внесли значительные коррективы в государственный бюджет на 2020 год. Изменения предусматривают создание Фонда борьбы с последствиями коронавируса размером в 64,9 миллиарда гривен.

      Самой дорогой закупкой против COVID-19 является услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медучреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева (КГГА) закупил за 74 миллиона гривен.

      Далее идут 3 закупки от заказчиков, подчиненных МВД. Так Центр обслуживания Нацполиции приобрел защитные костюмы, а также медицинские перчатки и маски за 69 и 61 миллион гривен соответственно. Кроме того, центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы за 46 миллионов гривен. Совокупно эти 2 учреждения провели антикоронавирусные закупки на сумму 200 миллионов гривен.

      К слову В Одесской области избили полицейского после его замечания об отсутствии масок

      На 5 месте — закупка аппаратов ИВЛ Днепропетровской ОГА за 35 миллионов гривен.

      Коронавирус в Украине: главные цифры

      • По состоянию на утро 14 апреля в Украине подтвердили 270 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
      • Общее количество больных – 3 372.
      • К сожалению, в Украине подтвердили 98 летальных случаев. За последние сутки – 5 смертей.
      • Среди больных коронавирусом пациентов – 119 выздоровели.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Деньги Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Здоровье Министерство экономического развития и торговли
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