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      Скільки втрачає Україна через мораторій на продаж землі: приголомшливі цифри

      714 Читать новость на русском
      Мораторій на продаж землі
      Мораторій на продаж землі / agropolit.com

      Голосування в парламенті щодо мораторію на ринок землі має показати, скільки в Україні депутатів-комуністів, які мімікрували під інші кольори. І це тисне на гаманець кожного українці

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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      Він нагадав, що мешканці міст отримали квартири і право ними розпоряджатися, що стало основою для зростання потужного ринку нерухомості. А от мешканці сіл отримали землю, якою не можуть розпоряджатися, залишившись в бідності і безправ'ї. Також експерт наголосив, що тепер мешканці міст голосують на соцопитуваннях за те, щоб продовжити заборону для жителів сіл розпоряджатися своєю землею.

      Світовий Банк порахував, що ми втрачаємо кілька відсотків ВВП на рік через мораторій. Це мільярди і мільярди доларів, які проходять повз Україну. Які могли б влитися в нашу економіку і зробити нас багатшими,
      – підкреслив Фурса.

      "А поки – наші корупціонери роблять нас біднішими і слабшими. Слабшими в протистоянні з Росією. І мораторій на ринок землі – небезпечніший сотні танків, які стоять біля нашого кордону", – додав експерт.

      Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 19 січня 2019

       

      Теги: Новини України Ринок землі Гроші Відеоблоги ВВП
      Джерело: 24 канал
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