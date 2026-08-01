Росіяни знищили у Павлограді склад гуманітарної місії "Проліска"

Ворожі війська 31 липня атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. Під удар реактивного дрона потрапили офіс і склад гуманітарної місії "Проліска". Пожежа, що виникла після влучання, знищила запаси непродовольчих товарів першої необхідності.

Про наслідки обстрілу розповіли на сторінці місії.

Що відомо про удар по складах місії "Пролісок"?

На складах зберігалися товари, призначені для видачі евакуйованим людям у транзитному центрі, а також будівельні матеріали, які використовувалися для надання екстреної допомоги постраждалим від російських обстрілів у Павлоградському та Синельниківському районах.

Наразі офіс та склад місії повністю знищені вогнем.

Цей інцидент став уже понад 110-м випадком, коли співробітники, транспорт або об'єкти Гуманітарної місії "Проліска" потрапили під російські обстріли від початку повномасштабного вторгнення,

– підкреслили в офіційному повідомленні.

Там також зауважили, що рішуче засуджують навмисні удари по гуманітарному персоналу, транспорту та об'єктах, що забезпечують допомогу цивільному населенню.

На сторінці місії наголосили, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Гуманітарна допомога не є мішенню", – йдеться у повідомленні.

Атака на склади гуманітарної місії "Проліска": дивіться фото

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки 31 липня в Павлограді виникла велика пожежа на території торговельного комплексу. Голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8. У важкому стані до лікарні госпіталізували 33-річного чоловіка та 53-річну жінку.

Раніше, 23 липня, ворожа армія завдала по місту удару керованими авіабомбами. Під вогонь потрапив виробничий комплекс партнерів Star Brands. Унаслідок атаки загинули й зазнали поранень працівники підприємства, підрядники та місцеві мешканці.