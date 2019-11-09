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      Склад з боєприпасами виявили в кількох метрах від Шулявського мосту: фото, відео

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      Біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни
      Біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни / Офіційний портал Києва

      Біля Шулявського мосту виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни. Сталося це, коли робітники замінювали інженерні мережі.

      Як розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, боєприпаси виявили на відстані 30 метрів від Шулявського мосту, передає офіційний портал Києва. 

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      За його словами, на місце одразу викликали фахівців Мобільного рятувального центру ДСНС.

      Біля Шулявського мосту виявили склад з боєприпасами часі Другої світової: фото з місця події 

      "Спеціалісти наразі вже вилучили 35 снарядів різних типів часів Другої світової війни. Роботи тривають. Далі боєприпаси буде знищено у встановленому порядку, а прилеглу територію уважно обстежать", – повідомив заступник голови КМДА.

      Біля Шулявського мосту виявили склад боєприпасів: дивіться відео 

      Зверніть увагу! Як пов'язане будівництво нових бомбосховищ та Шулявський міст: корупційні схеми забудовників

      До слова, в середині серпня на Сумщині на дні річки Сейм на відстані 2 кілометрів до житлових будинків місцеві жителі виявили 27 великих артилерійських снарядів калібру 122 міліметри часів Другої світової. Піротехнічна група, що прибула на місце, їх підняла на поверхню та опісля знешкодила.

      Що робити, якщо Ви знайшли боєприпаси:

      • необхідно зберігати спокій та у жодному разі не чіпати знайдені предмети;
      • якщо можливо, потрібно попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч.
      • також потрібно позначити місце, де знайдено предмети та оточити його, якщо це можливо.
      • після цього потрібно обов'язково повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101, 102.
      • у жодному разі не намагайтеся переміщувати знайдений предмет чи змінювати його положення.
      • очікуйте на безпечній відстані представників органів місцевої влади, МНС, МВС та не підпускайте до предметів сторонніх людей.

      Що відомо про Київський Шулявський міст? Цей шляхопровід розташовується на перетині малої окружної дороги (вулиць Олександра Довженка та Вадима Гетьмана) і вилітної магістралі (проспект Перемоги). Назва походить від місцевості поблизу – Шулявки. Естакада складається з автомобільного проїзду, двох службових тротуарів ы двох перильних смуг по 0,26 метра. Висота мосту становила 3,5 метра.

      27 лютого 2017 року Шулявський міст частково обвалився. Роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 метра, велосипедних доріжок (довжина – 741 метр), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення заплановано завершити до кінця 2019 – початку 2020 року.

      Що таке вилітна магістраль? Це шосе (проспект/вулиця), які ведуть з центру міста за його межі, тобто "на виліт". Потім дорога переходить у швидкісну трасу, на які зазвичай немає світлофорів.

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      Теги: Надзвичайні ситуації Шулявський міст Зброя Новини Києва Новини України
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