Складають зброю і тікають додому: на Донеччині масово затримують "елітних" бойовиків

Тоді як "еліта" ОРДЛО займається пилянням мільйонів на війні, а мобілізованих женуть у бій під загрозою розстрілу, у найбоєздатніших підрозділах квазіреспублік стається повальне дезертирство. Досвідчені бойовики тікають з лінії фронту цілими угрупованнями.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, терористи з так званих "ДНР" та "ЛНР" масово зневірюються у тому, що "Росія прийшла допомагати народу Донбасу", а також у тому, що війну проти України можна виграти. Ідейні бойовики, які впродовж 8 років брали участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині, побачили, як артилерія Росії знищує цілі міста, а також зрозуміли, наскільки слабкою є "друга армія у світі".

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Крім того, так звані "контрактники" угруповань ОРДЛО вкрай обурені ставленням до них з боку російського командування.

Росіяни погано воюють, але кидають місцевих "на м'ясо"

Після початку повномасштабного вторгнення Росії терористи вважали, що вони воюватимуть з армією країни-загарбниці на рівних, що кремлівські генерали та самі військові розумітимуть, який у них є досвід протистояння ЗСУ, а також цінитимуть життя членів їхніх бандформувань.

Натомість росіяни фактично відсторонили "генералів" з ОРДЛО від будь-якого командування та з самого початку наступу прямо казали, що ставляться до них як до "хохлів".

Через те, що жителів Донеччини та Луганщини загарбники вважають людьми другого сорту, російські військові вирішили затикати ними дірки на фронті, відправляти у наступ перед підрозділами армії Росії – для викриття бойових позицій захисників України.

Крім того, путінські офіцери напряму погрожували "дірявим" бойовикам розстрілом у випадку непокори, а також нерідко забороняли їм витягувати своїх загиблих та поранених.

Відчули проросійські терористи й різницю між забезпеченням російських та місцевих військ. Якщо росіяни страждають від нестачі навіть найпростіших речей типу продуктів та амуніції, бойовикам так званих "ДНР" та "ЛНР" не постачають взагалі майже нічого.

Найбільше членів бандформувань демотивує також і те, що вони виявилися набагато більш боєздатними в порівнянні з навіть російськими спецпризначенцями. Невмотивовані та погано підготовлені солдати російських військ, на думку "домбабвійських" командирів, показали себе у цій війні як повні боягузи. Тоді як "справжніх спеціалістів" ніхто не цінує.

Сотні бойовиків кинули зброю та повернулися у тил

Ідейні терористи, які подивилися на те, що відбувається на фронті з лютого 2022, зрозуміли, що ніяких варіантів вижити у подібних боях для них немає. Розпіарені спецзагони кадировців на передову не висувалися жодного разу, а майже всі російські десантники були знищені ще у перші місяці війни. Досвідчені бойовики достатньо швидко побачили різницю між бойовими діями у 2014-му та зараз.

За їх словами, військова кампанія проти України обернулася для Росії повним крахом. Адже "укропи навалюють так, що лякаються навіть ті, хто пройшов Чечню та Афган". Ті втрати, що понесли загарбницькі війська, а також підхід росіян до бойових дій, змусили бойовиків серйозно замислитися над своєю подальшою долею.

Розуміючи, що "через кілька місяців ЗСУ прийдуть до Донецька", а також що "захистити "республіку" ніхто вже не зможе, бойовики подекуди масово та показово дезертують. Майже 360 терористів втекли з поля бою під Великою Новосілкою, після чого їх досить довго шукали та затримували росіяни. Привозили втікачів під конвоєм 17 автобусами до тилового Кальміуського (колишнє Комсомольське). Повертатися на фронт бойовики відмовилися навіть попри всі погрози, через що росіяни довгий час вирішували, що з ними робити. За даними українських спецслужб, згодом терористів відвезли до однієї з колоній.

Скільки дезертирів та тих, хто навідріз відмовляється воювати, утримують у тюрмах на Донбасі, невідомо, але ця цифра обчислюється у сотнях.