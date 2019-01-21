"Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?

Історія про те, як "Спліт" та "Невразливий" в божевільні зустрілись.

Завершення трилогії режисера М. Найта Ш'ямалана об’єднує Брюса Вілліса, Семюела Л. Джексона і Джеймса Мак-Евоя у пошуках відповіді на питання чи супергерої вони, чи все-таки божевільні з манією величі.

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Пам’ятаєте, як Брюс Вілліс в 2000-му сів у потяг, де всі загинули? Він ще тоді єдиний вижив і запідозрив, що має суперсилу. Режисер М. Найт Ш'ямалан зняв хороше кіно про комікси, в часи, коли Marvel не поставили екранізацію таких на конвеєр, а сам задум сприймався інакше, свіжіше. Зрештою, "Невразливий" не отримав своєї порції схвалення через завищені очікування глядачів, які саме подивились "Шосте чуття" і чекали від номінованого на Оскар режисера забагато. "Невразливий" закінчився неоднозначно, залишивши претензію на сиквел, яка чекала свого часу більше десятка років.

В 2017-му Ш'ямалан показав світові "Спліт" – історію про Джеймса Мак-Евоя з його 23-ма особистостями і Звіром в придачу. На той момент режисера вже не так серйозно сприймали, бо нічого кращого за "Шосте чуття" протягом 17-ти років він не зробив, і, о чудо, "Спліт" сподобався і критикам, і глядачам. А закінчувався він кадрами з Брюсом Віллісом з "Невразливого". В результаті, Джеймс Мак-Евой отримав заслужену порцію похвали за свою 24-вимірність, а Ш'ямалан отримав шанс зняти "Скло", яке стало продовженням і логічним (чи не дуже) завершенням "Невразливого" і "Спліта".

Режисер помістив героїв Брюса Вілліса і Джеймса Мак-Евоя у ту ж божевільню, де вже сидів Семюел Л. Джексон (власне, Містер Скло). До справи взялась руда психолог, що прагне переконати діда, якого ніщо не проймає, натовп у голові чоловіка, який періодично стає Звіром, і розумника з дуже крихкими кістками, що вони нічим не особливі чудаки з манією величі. Ситуації у яких проявлялась ніби-то суперсила пояснюються пояснюються психологом логічно, а у головах сіється сумнів.

Ми, як глядачі, приречені на довге споглядання монологів і крупних кадрів дуже навіть хороших акторів, але це, на жаль, не те, що нам було б оптимально бачити. "Скло" критики зустріли не дуже привітно, осуджуючи фільм за хаотичність сценарію, засилля розмов і брак екшена, дурнуватий твіст у фіналі і багато чого іще. Дивлячись усі ці відгуки виникає одне питання: "А чого ви чекали від продовження цих двох фільмів?".

"Скло" саме таке, яким мало бути завершення трилогії Ш’ямалана. Тут не буде веселої "марвелівщини" чи пафосної й депресивної "дісіщини". Це нетипове кіно, яке звертається до коміксів. Ви, коротше кажучи, в "Ш’ямаленді", і тут свої закони. Тут не круто, не приємно, а вся історія віддає мороком. Чи приємно дивитись на таких супергероїв? Та не дуже. Ніхто й не обіцяв атракціон, обіцяли кунсткамеру.

Бійня Звіра і Тишком-нишком-міцним-горішком мена справді виглядає убого: герої трохи штовхаються, розбиваючи одне одному пики, два автомобіля, резервуар з водою і наші з вами надії на гарну бійку. Не говоритимемо хто від цього всього хаосу помирає, але жертв, ви не повірите, багато.

Найгірше у "Склі", що він став посередині між людьми, які бачили попередні два фільма трилогії, і тими, хто взагалі не в курсі що коїться. Першим дивитись уривки з "Невразливого" і "Спліта" стає нудно, а другі і так ні чорта не зрозуміють. Варто було чіткіше обрати сторону. Все ж "Скло" – це те кіно, на яке краще приходити підготованим: подивитись два інших фільми "Ш’ямаленду" і забрати з очікувань думки про розважальне кіно.

Незаважаючи на невдоволених критиків, рейтинг стрічки на IMDb – 7,2.

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