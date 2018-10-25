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      Юрій Бутусов

      Сколько стоит жизнь журналиста в Украине: дело Хашогги и Гонгадзе

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      Жизнь журналиста ничего не значит
      Жизнь журналиста ничего не значит / i1.wp.com

      Ценность жизни журналиста в Украине не выше чем в феодальной Саудовской Аравии. На всех украинских телеканалах показывают убийство саудовского журналиста Кашогги по приказу наследного принца Саудовской Аравии, общество и социальные сети широко это обсуждают.

      История с Хашогги – это позор, и это очень близкий и понятный для нас позор, потому что точно также в Украине не доведен до суда над заказчиком наш "кассетный скандал" – убийство журналиста Георгия Гонгадзе, совершенное 18 лет назад. Вероятный заказчик убийства – президент Леонид Кучма, по-прежнему рукопожатая фигура, он сидит в первом ряду на форуме YES, и на мероприятие к организатору убийства по-прежнему ходит весь политический бомонд.

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      На аудиозаписях четко слышно, как президент Леонид Кучма отдает приказ "разобраться" с журналистом, как смеется президент над докладом министра Министерства Внутренних Дел Юрия Кравченко, который говорит, что его подчиненные выкрали правозащитника Алексея Подольского, вывезли в лес, раздели, и заставили рыть для себя могилу.

      И после этого Георгия задушил подчиненный Кравченко генерал МВД Алексей Пукач и три его офицера. Но чего у нас гораздо больше, чем в Саудовской Аравии – так это лицемерия.

      С тех пор семья Кучмы "уговорила" многих друзей и коллег-журналистов Георгия, многих организаторов и участников акции "Украина без Кучмы", чтобы они молчали и не поднимали шум, и взятки получает каждая новая власть, чтобы не трогали Кучму, чтобы он любой ценой избежал суда. Подольский, который уцелел чудом, так и не может добиться суда над Кучмой.

      Но я не только об отсутствии суда хочу сказать, это проблема государства, но и об обществе. Если бы Украина не была страной с феодальным мышлением у большей части государственной и общественной элиты, то любые мероприятия с Кучмой проходили бы при пустых залах, при полной обструкции и молчании.

      Но они ездят на фуршеты, завтраки в Давос, на форумы, радостно едят, шутят, дискутируют, делая вид, что парень, которому сломали кадык и задушили 18 лет назад после беседы Кучмы со своим подручным, это давно забытое прошлое.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Леонід Кучма Джамаль Хашоггі журналісти Саудівська Аравія вбивство Георгія Гонгадзе
      Джерело: Юрий Бутусов
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      Новини за 25 жовтня
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