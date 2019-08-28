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      "Скотський патріотизм": в Росії корів одягли у військову форму – курйозне відео

      535 Читать новость на русском
      Фото з ярмарки
      Фото з ярмарки / Скріншот

      На сільськогосподарській ярмарці у Брянській області, аби привернути увагу відвідувачів, один із підприємців натягнув на худобу військову форму радянських часів.

      Задум підприємця спрацював: на корів та кіз у формі радянських солдатів прийшли подивитися багато місцевих.

      Цікаво! Ще один "урок" дипломатії від Захарової, цього разу – в танці: відеоганьба тижня

      Відповідне відео опублікував у YouTube блогер "Vdrebezgi32 Коломейцев". Тварини одразу стали популярними в соцмережах.

      Дивіться відео з ярмарки у Брянській області: 

      Гості події по-різному реагували на таку затію. "Дуже добре, все гарно, чудово. Це патріотизм", – сказав один з відвідувачів. "Це скотський патріотизм", – відповів йому блогер.

      Корови у радянській формі
      Тварин оділи у форму радянських солдатів

      Офіційна влада дистанціювалася від інциденту. В адміністрації Брянської області лише повідомили, що не мають до цього жодного стосунку. 

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Курйозні новини Світ тварин СРСР
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