"Скотський патріотизм": в Росії корів одягли у військову форму – курйозне відео
На сільськогосподарській ярмарці у Брянській області, аби привернути увагу відвідувачів, один із підприємців натягнув на худобу військову форму радянських часів.
Задум підприємця спрацював: на корів та кіз у формі радянських солдатів прийшли подивитися багато місцевих.
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Відповідне відео опублікував у YouTube блогер "Vdrebezgi32 Коломейцев". Тварини одразу стали популярними в соцмережах.
Дивіться відео з ярмарки у Брянській області:
Гості події по-різному реагували на таку затію. "Дуже добре, все гарно, чудово. Це патріотизм", – сказав один з відвідувачів. "Це скотський патріотизм", – відповів йому блогер.
Тварин оділи у форму радянських солдатів
Офіційна влада дистанціювалася від інциденту. В адміністрації Брянської області лише повідомили, що не мають до цього жодного стосунку.
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