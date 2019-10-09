SkyUp відкриває сезонний рейс з Києва до Зальцбурга

Авіаперевізник Sky Up відкриває сезонний рейс з Києва до австрійського Зальцбурга. Польоти виконуватимуться кожної суботи у період з 28 грудня до 1 лютого.

Місто Зальцбург розташоване поряд з численними гірськолижними базами, зазначає Avianews.

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Квитки продаватимуться лише у форматі "туди і назад", а їх вартість по тарифу Basic стартуватиме від 6 тисяч 438 гривень. Цей тариф передбачає перевезення лише ручної клажі.

Натомість вартість квитків по багажному тарифу Standard стартуватиме від 6 тисяч 686 гривень. Пасажири, які користуватимуться саме цим тарифом зможуть перевозити спортивне спорядження, якщо його вага не перевищуватиме 23 кілограми. Друге місце багажу оплачується додатково – його вартість становить 25 євро.

Максимальний час перебування у Зальцбургу – тиждень. Це пов'язано з тим, що рейси виконуватимуться лише на чартерній основі. Заявку на регулярні рейси відхилила комісія Державіаслужби.



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