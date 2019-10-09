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      SkyUp відкриває сезонний рейс з Києва до Зальцбурга

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      У січні з Києва можна буде полетіти до Зальцбурга
      У січні з Києва можна буде полетіти до Зальцбурга / kidpassage.com

      Авіаперевізник Sky Up відкриває сезонний рейс з Києва до австрійського Зальцбурга. Польоти виконуватимуться кожної суботи у період з 28 грудня до 1 лютого.

      Місто Зальцбург розташоване поряд з численними гірськолижними базами, зазначає Avianews.

      До слова: Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків з України від 5 євро

      Квитки продаватимуться лише у форматі "туди і назад", а їх вартість по тарифу Basic стартуватиме від 6 тисяч 438 гривень. Цей тариф передбачає перевезення лише ручної клажі.

      Натомість вартість квитків по багажному тарифу Standard стартуватиме від 6 тисяч 686 гривень. Пасажири, які користуватимуться саме цим тарифом зможуть перевозити спортивне спорядження, якщо його вага не перевищуватиме 23 кілограми. Друге місце багажу оплачується додатково – його вартість становить 25 євро.

      Максимальний час перебування у Зальцбургу – тиждень. Це пов'язано з тим, що рейси виконуватимуться лише на чартерній основі. Заявку на регулярні рейси відхилила комісія Державіаслужби.

      найпунктуальніші авіакомпанії
      Найпунктуальніші авіакомпанії на українському ринку / інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Києва Новини України авіація Австрія SkyUp
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