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      SkyUp запускає одразу декілька нових авіарейсів по Україні

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      SkyUp позиціює себе як перший український лоукостер.
      SkyUp позиціює себе як перший український лоукостер. / veterdoit.com

      З жовтня 2019 року авіаперевізник SkyUp запускає три регулярних авіарейси з Києва до Харкова та Запоріжжя, а також зі Львова до Харкова.

      Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

       

      Читайте також: Суд зареєстрував нові претензії "позивачки" у справі позбавлення ліцензії SkyUp, – "Схеми"

      Крім цього, маршрут "Київ-Львів" збільшить свою частоту.

      Що відомо про SkyUp?Це – українська авіакомпанія. Позиціює себе як перший український лоукостер. Була зареєстрована у червні 2017 року Києві. Вона не є державною, а головним її акціонером є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу.

      Зазначимо, що ціни на переліт стартуватимуть від 500 гривень за квиток.

      "Що ти на це скажеш, Баришівський райсуд?", – такими словами Омелян завершив свій допис.

      Що відомо про справу SkyUp в Баришівському суді?

      24 травня Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів. Рішення було винесе нібито за позовом невдоволеної пасажирки. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

      У міністерстві інфраструктури України наголосили, що ухвала є недійсною, адже ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.

      Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.

      Після того, як виявилось, що позивачка проти українського лоукостеру SkyUp фейкова, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко. Саме вона припинила дію ліцензії авіакомпанії.

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      Теги: Новини Львова Новини України Новини Києва Новини Запоріжжя SkyUp Новини Харкова авіація
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