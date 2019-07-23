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      Суд зареєстрував нові претензії "позивачки" у справі позбавлення ліцензії SkyUp, – "Схеми"

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      Оксана Пасенко стверджує, що насправді не позивалася до SkyUp
      Оксана Пасенко стверджує, що насправді не позивалася до SkyUp / "Радіо Свобода"

      Жителька Баришівки Оксана Пасенко зазначена позивачкою в ухвалі районного суду від 24 травня, якою призупинено ліцензію авіакомпанії SkyUp. "Схеми" знайшли пані Пасенко і виявили, що та насправді не позивалася до суду. Однак 17 липня вже Верховний суд зареєстрував дві нові заяви "позивачки", яка начебто намагається оскаржити апеляцію авіаперевізника.

      Про це розповіли журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", спільного проекту "Радіо Свобода" й телеканалу "UA:Перший".

      Дивіться також розслідування "Схем" про те, що відбувається у Баришівському суді

      Оксана Пасенко, коли дізналася, що від її імені позиваються до авіакомпанії, звернулася до поліції та написала заяву про відмову від позову.

      Однак на порталі "​Судова влада України" зазначено, що 17 липня до Касаційного цивільного суду України у складі Верховного суду надійшли одразу дві касаційні скарги начебто від імені Оксани Пасенко.

      Суд
      Скарги від Пасенко зареєстровані у Верховному суді

      Предмет позову, як з'ясували "Схеми", – захист прав споживачів та виконання рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp. ​У авіакомпанії вже заявили, що обидві ці скарги "Пасенко" – "абсолютно безглузді".

      Враховуючи "несправжність" позивачки, ці скарги від її ж імені свідчать про намір затягнути справу,
      – пояснив юрист з авіаційного права Андрій Гук.

      І додав, що роблять це для того, "щоб через таку тяганину залишити скандальну ухвалу суду про призупинення ліцензії в силі якомога довше".

      Сумно, що стільки вже часу суди не можуть пережувати, відчути гіркий присмак та виплюнути цей позов і забезпечення позову,
      – наголосив юрист.

      До слова, у партії "Слуга народу" дали оцінку українським судам – що саме сказали, читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про заборону SkyUp літати?

      24 травня Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив ліцензію першої української лоукост-компанії SkyUp. 

      18 червня начебто позивачка у справі Оксана Пасенко звернулася до поліції із заявою про скасування позову від свого імені.

      24 червня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка винесла скандальну ухвалу.

      Литвиненко подала заяву про відставку, яку мали розглянути на засіданні Вищої ради правосуддя 18 липня, але згодом її відкликала.

      19 липня ВРП відкрила щодо Олени Литвиненко дисциплінарну справу.

      SkyUp оскаржила ухвалу судді Литвиненко про зупинку дії ліцензії в Апеляційному суді, розглянули її 25 червня.

      На засідання прийшов Євгеній Рівний, який представився адвокатом Оксани Пасенко і вимагав відводу судді.

      Наразі справа у процесі розгляду, нею займається інший суддя.

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      Теги: Новини України Судді авіація Верховний суд України Розслідування SkyUp
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