SkyUp змінює місце базування флоту у Києві

Літаки української авіакомпанії лоукостера SkyUp Airlines з 31 березня розміщуватимуться у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". До цього літаки компанії перебували на території Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) ім. І. Сікорського.

У компанії таке рішення пояснюють тим, що вже станом на сьогодні міжнародний аеропорт "Київ" справляється з важкими літаками перевізника "на межі своїх можливостей". Також це пов'язано з обмеженнями щодо експлуатації повітряних суден, які існують в аеропорту. Саме через це у компанії прийняли рішення змінити місце розташування флоту.

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Літаки лоукостера розміщуватимуться в міжнародному аеропорту "Бориспіль", а точніше терміналі F, який буде відкрито після ремонту наприкінці березня.

Генеральний директор компанії Євген Хайнацький зазначив, що заміна аеропорту не вплине на графіки виконання запланованих рейсів.

Програма польотів буде виконана за графіком, пасажири не відчують дискомфорту у зв’язку зі змінами. Перенесення рейсів до нового аеропорту відбуватиметься поступово, про що пасажирів буде проінформовано завчасно,

– зауважують в авіакомпанії.

Що відомо про лоукостер SkyUp Airlines?Українська авіакомпанія заснована у червні 2017 року. Літаки компанії розпочали польоти з травня 2018 року. Станом на лютий 2019 року флот авіакомпанії нараховує п'ять повітряних суден – чотири літаки типу Boeing 737-800 NG на 189 місць і один Boeing 737-700 NG на 149 місць. Авіакомпанія здійснює рейси як на регулярній, так і на чартерній основі. Літаки компанії здійснюють рейси на міжнародні і внутрішньоукраїнські напрямки. У 2018 році пасажиропотік SkyUp Airlines становив 442 000 пасажирів.