Слабкі змушені будуть закритися, – експерт про відновлення ТРЦ після карантину

За 2 місяці карантину в Україні орендодавці торгових центрів не дорахувались орієнтовно 7 мільярдів гривень. Натомість орендарі – 50 мільярдів гривень. На Київ припадає 35-40% від цієї суми. З тих ТЦ, які відновили роботу з 11 травня, лише одиниці не відкрилися після карантину. Тож на сьогодні це не є серйозною проблемою. Натомість вони відновили роботу, і їм доведеться сплачувати орендну плату.

Крім плати за приміщення, потрібно буде виплачувати зарплату працівникам. Тому, можливо, що в найближчий місяць виникне нова хвиля закриття магазинів. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

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"Це пов'язано з тим, що можуть знизитися обороти в орендарів, і слабкі змушені будуть закритися", – пояснив він.

Максим Гаврюшин також розповів, що орендна плата буде знижуватися, і розмір знижок для орендарів залежатиме від ТЦ. Адже у різних торгових центрів буде інакша ситуація.

За його словами, перші 2 тижні роботи в регіонах показали, що наразі є не зовсім погана ситуація. Обороти в деяких орендарів зросли, навіть у порівнянні з 2019 роком. На це вплинув певний відкладений попит.

Обороти – непогані, була висока ротація, високий середній чек. Я прогнозую, що в наступний місяць може бути певне зниження оборотів. Це може відбитися на орендній платі багатьох орендаторів. Якщо будуть погані обороти, вони прийдуть за знижками,

– додав він.

Експерт зауважив, якщо ТЦ достатньо слабкий, і там буде гірша ситуація, то розмір знижок буде вищий. Можливо, в деяких орендна плата зменшиться на 25-30%, а в деяких взагалі ніхто не відчує зниження оборотів, тож орендні ставки залишаться на тому рівні, що й були до цього.

Однак наголосив, що ще не можна говорити про остаточні втрати. У підсумку все можна порахувати через 1 –1,5 роки. Коли ринок повністю відновиться, і тоді вдасться порахувати, скільки недотримали протягом року після початку роботи ТЦ.

"Якщо пригадати те, що сталося з ринком у 2014 році, коли почалася війна, повне відновлення відбулося лише до 2017 року", – відзначив Максим Гаврюшин.

Про безпеку в торгових центрах

Експерт зазначив, що в торгових центрах легко контролювати щільність населення, які перебувають в приміщенні. Майже кожен ТЦ оснащений автоматичними системами підрахунку відвідувачів.

Це лічильники, які стоять на кожному вході. І можна щохвилини бачити, скільки людей перебуває всередині ТЦ, а також легко контролювати за допомогою охорони, якщо їх знайшло значно більше, ніж потрібно.

"Норма 10 квадратних метрів на одного відвідувача – це страшно звучить для маленьких магазинів, але не для ТЦ. Навіть у період звичайної роботи, нормальна щільність перебування людей становила 15 – 20 квадратних метрів на одну людину", – пояснив Максим Гаврюшин.

Також він розповів, що в торгових центрах є керуюча компанія, яка слідкує, щоб орендарі дотримувалися необхідних норм безпеки. Це ще одне додаткове джерело контролю за тим, що відбувається в ТЦ.



Послаблення карантину з 25 травня / Інфографіка 24 каналу