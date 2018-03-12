Слідчий в Одесі займався систематичним хабарництвом, покриваючи злочинців

У Одесі затримали слідчого одного з райвідділів поліції. Він систематично вимагав гроші від підозрюваних у кримінальних провадженнях за пом'якшувальну перекваліфікацію їх справ.

Правоохоронці, зокрема, задокументували, що поліцейський вимагав від місцевого мешканця 15 тисяч доларів за перекваліфікацію кримінального провадження, відкритого за ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), на більш м’яку частину статті та повернення конфіскованої зброї.

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