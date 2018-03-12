23:30
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Слідчий в Одесі займався систематичним хабарництвом, покриваючи злочинців

454 Читать новость на русском
Затримання слідчого у Одесі
Затримання слідчого у Одесі

У Одесі затримали слідчого одного з райвідділів поліції. Він систематично вимагав гроші від підозрюваних у кримінальних провадженнях за пом'якшувальну перекваліфікацію їх справ.

Правоохоронці, зокрема, задокументували, що поліцейський вимагав від місцевого мешканця 15 тисяч доларів за перекваліфікацію кримінального провадження, відкритого за ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), на більш м’яку частину статті та повернення конфіскованої зброї.

Читайте також: Як антикорупційні судді в Україні погрожують підприємствам, вимагаючи хабар

Співробітники СБ України затримали зловмисника на робочому місці під час одержання усієї суми хабара.

Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ Новини Одеси Хабар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сьогодні, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 564
Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
сьогодні, 22:00 Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
2068
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 1161
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
981
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
477
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук