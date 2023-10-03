Словаччина звинувачує Росію у втручанні в парламентські вибори: у Москві переводять стрілки

МЗС Словаччини обурене словами начальника російської розвідки Сєргєя Наришкіна. Відомство вже викликало посла Росії. Як на це відреагували у Москві.

Власне, Міністерство закордонних і європейських справ Словацької Республіки після висловлювань Наришкіна про парламентські вибори викликало посла Росії. Про це розповідають на офіційній сторінці відомства у соцмережах.

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Словаччина висловила протест проти висловлювань

Слова Наришкіна буквально ставлять під сумнів, що у Словаччині провели чесні вибори.

Ми вважаємо подібну навмисно поширювану дезінформацію неприпустимим втручанням у наш виборчий процес,

– наголошують у заяві.

Також у відомстві закликали Росію, щоб вона припинила поширювати дезінформацію про Словаччину. Адже такі кроки Кремля погіршують відносини між країнами, а також суперечать принципам міжнародних відносин.

Як на це відреагували у Росії

Відповідь з'явилася на сторінці посольства Росії у Словаччині у фейсбуці. У заяві розкидаються звинуваченнями у бік словацького відомства. Мовляв, її закиди "штучно вибудовані". У посольстві переконують, що Росія буцімто не втручається у внутрішні справи інших держав.

Шкода, що в Братиславі робляться кроки щодо подальшого погіршення колись дружніх відносин між нашими країнами, які вже перебувають у глибокій кризі, і що антиросійська "картка" грає у внутрішньополітичну гру,

– зазначають у посольстві.

Що заявив Наришкін

Власне, 28 вересня на офіційному сайті служби зовнішньої розвідки Росії з'явилася заява Сєргєя Наришкіна. У ній ідеться, що буцімто адміністрація Джо Байдена "посилила втручання у внутрішньополітичну ситуацію у Словаччині".

Він не припиняв верзти маячню. Наришкін переконаний, що Вашингтон не хоче, щоб у Європі з'явився ще один "національноорієнтований Віктор Орбан". І саме тому США буцімто спрямувала розпорядження своїм союзникам у ЄС, щоб вони "провели цілеспрямовану роботу" задля досягнення певних результатів голосування.

З урахуванням цих реалій майбутні вибори в Словаччині навряд чи можна сприймати як демократичне і вільне від зовнішнього впливу волевиявлення народу,

– зазначив Наришкін.

Звернімо увагу, що 1 жовтня стало відомо про перемогу на парламентських виборах у Словаччині опозиційної партії експрем'єра Роберта Фіцо. Зауважимо, що він категорично проти того, щоб Україні надавали військову підтримку.

Власне, Роберт Фіцо займається транслюванням російської пропаганди. Він заявив, що Владімір Путін буцімто почав повномасштабне вторгнення через "українських нацистів і фашистів".