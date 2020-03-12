Словаччина обмежує в'їзд і закриває міжнародні аеропорти через коронавірус: деталі
Словаччина оголосила про надзвичайні заходи протягом 14 днів для боротьби з поширенням коронавірусу. Влада країни вирішила обмежети перетин контрольно-пропускних пунктів на кордонах із сусідніми державами, а також закрити міжнародні аеропорти.
13 березня з 8:00 Братислава вводить обмеження щодо пропуску на територію Словаччини. Про це повідомляє місцеве видання SME із посиланням на інформацію від прикордонної поліції Словаччини.
Актуально В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список
Дозвіл на в’їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи про постійне, або тимчасове проживання на території країни.
Водночас у пресслужбі Чопського прикордонного загону повідомили, що наразі українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччини працюють у штатному режимі.
Що відомо про обмежувальні заходи у Словаччині через коронавірус
- Усі три аеропорти з міжнародними рейсами – Братислава, Кошице та Попрад будуть закриті для пасажирів, але залишатимуться відкритими для приватних і вантажних рейсів.
- Зупиняється рух потягів та автобусів міжнародного сполучення через Словаччину. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів відбуватимуться за режимом святкових днів.
- Усі, хто повернеться з-за кордону, повинні будуть перейти на самоізоляцію на 14 днів.
- Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри та аквапарки. Торговельні центри будуть закриті протягом вихідних, відкриті лише продуктові магазини та аптеки.
- У клієнтських центрах, районних органах влади та офісах соціальних служб вводиться обмежений графік роботи. Вони будуть відкриті лише три години і кількість клієнтів також буде обмежена.
Актуально! Наразі Словаччина повідомила про 16 випадків коронавірусу.
Поширення коронавірусу у світі та Україні: останні новини
- Станом на 12 березня кількість тих, хто занедужав на коронавірус, становить понад 130 тисяч людей. Померли – 4 тисячі 785, одужали – 68 тисяч 677.
- Найскладніша ситуація у Європі в Італії. Там захворіли понад 12 тисяч людей, померлих понад 800.
- Наразі не існує вакцини від захворювання. Однак Китай і Сполучені Штати заявили, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
- В Україні відомо вже про три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили у жителя Чернівців, який подорожував Італією. Він отримує необхідне лікування. Ще два випадки зафіксували у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.