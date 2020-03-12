Словаччина обмежує в'їзд і закриває міжнародні аеропорти через коронавірус: деталі

Словаччина оголосила про надзвичайні заходи протягом 14 днів для боротьби з поширенням коронавірусу. Влада країни вирішила обмежети перетин контрольно-пропускних пунктів на кордонах із сусідніми державами, а також закрити міжнародні аеропорти.

13 березня з 8:00 Братислава вводить обмеження щодо пропуску на територію Словаччини. Про це повідомляє місцеве видання SME із посиланням на інформацію від прикордонної поліції Словаччини.

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Дозвіл на в’їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи про постійне, або тимчасове проживання на території країни.

Водночас у пресслужбі Чопського прикордонного загону повідомили, що наразі українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччини працюють у штатному режимі.

Що відомо про обмежувальні заходи у Словаччині через коронавірус

Усі три аеропорти з міжнародними рейсами – Братислава, Кошице та Попрад будуть закриті для пасажирів, але залишатимуться відкритими для приватних і вантажних рейсів.

Зупиняється рух потягів та автобусів міжнародного сполучення через Словаччину. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів відбуватимуться за режимом святкових днів.

Усі, хто повернеться з-за кордону, повинні будуть перейти на самоізоляцію на 14 днів.

Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри та аквапарки. Торговельні центри будуть закриті протягом вихідних, відкриті лише продуктові магазини та аптеки.

У клієнтських центрах, районних органах влади та офісах соціальних служб вводиться обмежений графік роботи. Вони будуть відкриті лише три години і кількість клієнтів також буде обмежена.

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