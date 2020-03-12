Словакия ограничивает въезд и закрывает международные аэропорты из-за коронавируса: детали

Словакия объявила о чрезвычайных мерах в течение 14 дней для борьбы с распространением коронавируса. Власти страны решили ограничить пересечение контрольно-пропускных пунктов на границах с соседними государствами, а также закрыть международные аэропорты.

13 марта с 8:00 Братислава вводит ограничения по пропуску на территорию Словакии. Об этом сообщает местное издание SME со ссылкой на информацию пограничной полиции Словакии.

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Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы о постоянном, или временном проживании на территории страны.

В то же время в пресс-службе Чопского пограничного отряда сообщили, что сейчас украинские пункты пропуска на границе из Словакии работают в штатном режиме.

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Все три аэропорта с международными рейсами – Братислава, Кошице и Попрад будут закрыты для пассажиров, но остаются открытыми для частных и грузовых рейсов.

Останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов будет проходить по режиму праздничных дней.

Все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на самоизоляцию на 14 дней.

Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.

В клиентских центрах, районных органах власти и офисах социальных служб вводится ограниченный график работы. Они будут открыты только три часа и количество клиентов ограничено.

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