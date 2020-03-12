Словакия ограничивает въезд и закрывает международные аэропорты из-за коронавируса: детали
Словакия объявила о чрезвычайных мерах в течение 14 дней для борьбы с распространением коронавируса. Власти страны решили ограничить пересечение контрольно-пропускных пунктов на границах с соседними государствами, а также закрыть международные аэропорты.
13 марта с 8:00 Братислава вводит ограничения по пропуску на территорию Словакии. Об этом сообщает местное издание SME со ссылкой на информацию пограничной полиции Словакии.
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Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы о постоянном, или временном проживании на территории страны.
В то же время в пресс-службе Чопского пограничного отряда сообщили, что сейчас украинские пункты пропуска на границе из Словакии работают в штатном режиме.
Что известно об ограничительных мерах в Словакии из-за коронавируса
- Все три аэропорта с международными рейсами – Братислава, Кошице и Попрад будут закрыты для пассажиров, но остаются открытыми для частных и грузовых рейсов.
- Останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов будет проходить по режиму праздничных дней.
- Все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на самоизоляцию на 14 дней.
- Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.
- В клиентских центрах, районных органах власти и офисах социальных служб вводится ограниченный график работы. Они будут открыты только три часа и количество клиентов ограничено.
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Распространения коронавирус в мире и Украине: последние новости
- По состоянию на 12 марта количество тех, кто заболел коронавирусом, составляет более 130 тысяч человек. Умерли – 4 тысячи 785, выздоровели – 68 тысяч 677.
- Самая сложная ситуация в Европе в Италии. Там заболели более 12 тысяч людей, умерших более 800.
- Пока не существует вакцины от заболевания. Однако Китай и Соединенные Штаты заявили, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
- В Украине известно уже о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили у жителя Черновцов, который путешествовал по Италии. Он получает необходимое лечение. Еще два случая зафиксировали у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину с Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.