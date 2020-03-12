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      Словакия ограничивает въезд и закрывает международные аэропорты из-за коронавируса: детали

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      Словакия объявила о чрезвычайных мерах в течение 14 дней для борьбы с распространением коронавируса. Власти страны решили ограничить пересечение контрольно-пропускных пунктов на границах с соседними государствами, а также закрыть международные аэропорты.

      13 марта с 8:00 Братислава вводит ограничения по пропуску на территорию Словакии. Об этом сообщает местное издание SME со ссылкой на информацию пограничной полиции Словакии.

      Актуально В каких странах через коронавирус действует ограничение или запрет въезда: список

      Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы о постоянном, или временном проживании на территории страны.

      В то же время в пресс-службе Чопского пограничного отряда сообщили, что сейчас украинские пункты пропуска на границе из Словакии работают в штатном режиме.

      Что известно об ограничительных мерах в Словакии из-за коронавируса

      • Все три аэропорта с международными рейсами – Братислава, Кошице и Попрад будут закрыты для пассажиров, но остаются открытыми для частных и грузовых рейсов.
      • Останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов будет проходить по режиму праздничных дней.
      • Все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на самоизоляцию на 14 дней.
      • Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.
      • В клиентских центрах, районных органах власти и офисах социальных служб вводится ограниченный график работы. Они будут открыты только три часа и количество клиентов ограничено.

      Актуально! Сейчас Словакия сообщила о 16 случаях коронавируса.

      Распространения коронавирус в мире и Украине: последние новости

      • По состоянию на 12 марта количество тех, кто заболел коронавирусом, составляет более 130 тысяч человек. Умерли – 4 тысячи 785, выздоровели – 68 тысяч 677.
      • Самая сложная ситуация в Европе в Италии. Там заболели более 12 тысяч людей, умерших более 800.
      • Пока не существует вакцины от заболевания. Однако Китай и Соединенные Штаты заявили, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
      • В Украине известно уже о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили у жителя Черновцов, который путешествовал по Италии. Он получает необходимое лечение. Еще два случая зафиксировали у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину с Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Здоровье Новости Здоровье Словакия
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