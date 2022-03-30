У Словаччині розпочав роботу гуманітарний хаб Закарпатської ОВА

У словацькому місті Кошице розпочав свою роботу європейський гуманітарний хаб Закарпатської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита.

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За словами Микити, відкриття словацького хабу – це результат оптимізації процесу постачання гуманітарних вантажів з Європи до України.

Цей хаб міститиме пряму залізничну гілку зі Словаччини в Україну, аеропорт безпосередньо поруч, розгалужену мережу магістралей з різними країнами, необхідну матеріально-технічну базу,

– розповів він.

Також очільник Закарпаття зазначив, що функціонування європейського хабу допоможе суттєво збільшити об’єм гуманітарної допомоги та спростить оформлення і транспортування вантажів із Словаччини у "гарячі точки" України.

Окрім того, відтепер буде можливість отримувати гуманітарний вантаж літаками в аеропорт міста Кошице з подальшим транспортуванням залізницею.

"Під час зустрічі із радником прем'єр-міністра Словацької республіки Едуардом Бурашом та Генеральним консулом Словацької республіки Паволом Панісом узгодили останні організаційні питання", – підкреслив Микита.

Влада Закарпатської адміністрації буде співпрацювати зі словацькими партнерами безпосередньо на закордонному хабі.

Усі відповіді на питання щодо можливостей використання цього майданчику надають фахівці Закарпатської ОВА, які цілодобово працюватимуть у Словаччині за номерами +380507000718, +380997272453 або на e-mail: uzez@carpathia.gov.ua.

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