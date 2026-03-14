Нічні атаки дронів і підготовка техніки: Росія готується до наступу на Слов'янському напрямку
- Українські десантники продовжують зривати плани російських військ на Слов'янському напрямку, знищуючи переправи, артилерію та живу силу противника.
- Російські підрозділи активізуються вночі, використовуючи антитепловізійні плащі та готують особовий склад і бронетехніку до можливого наступу, збільшуючи використання безпілотників.
Українські десантники продовжують зривати плани російських військ на Слов’янському напрямку. Військові знищують переправи, артилерію та живу силу противника, попри постійні атаки дронів.
Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада.
Яка ситуація на Слов'янському напрямку?
Російські підрозділи намагаються тиснути, застосовуючи тактику малих груп. За даними військових, удень активність ворога менша, однак уночі російські сили активізуються та переміщуються, використовуючи антитепловізійні плащі та особливості рельєфу. Також фіксується підготовка особового складу і броньованої техніки до можливого наступу.
Попри складну ситуацію, українські десантники заявляють, що готові до різних сценаріїв розвитку подій. Водночас противник значно збільшив використання безпілотників. Зокрема застосовуються дрони-камікадзе на оптоволокні, баражуючі боєприпаси "Молнія" та "Ланцет", а також скиди з квадрокоптерів типу "Мавік".
Крім того, російські війська активно ведуть повітряну розвідку безпілотниками типу "Крило", які коригують вогонь артилерії та ударних дронів.
Яка ситуація на фронті?
За інформацією партизанського руху "Атеш", російські командири на Запорізькому напрямку можуть приховувати реальні втрати, привласнюючи виплати загиблих солдатів. Частину загиблих записують у документах як таких, що продовжують службу, що дозволяє отримувати фінансування на неіснуючих бійців.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив про те, що втрати Росії продовжують зростати. Сирський повідомив, що втрати російської армії протягом трьох місяців перевищують кількість новобранців, яких Москва може залучити.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що на фронті використовують зенітні гармати, мобільні групи та дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими безпілотниками. Ці заходи є частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони, яка перехоплює дрони на різних етапах польоту.