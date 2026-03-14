Нічні атаки дронів і підготовка техніки: Росія готується до наступу на Слов'янському напрямку

Українські десантники продовжують зривати плани російських військ на Слов’янському напрямку. Військові знищують переправи, артилерію та живу силу противника, попри постійні атаки дронів.

Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада.

Яка ситуація на Слов'янському напрямку?

Російські підрозділи намагаються тиснути, застосовуючи тактику малих груп. За даними військових, удень активність ворога менша, однак уночі російські сили активізуються та переміщуються, використовуючи антитепловізійні плащі та особливості рельєфу. Також фіксується підготовка особового складу і броньованої техніки до можливого наступу.

Попри складну ситуацію, українські десантники заявляють, що готові до різних сценаріїв розвитку подій. Водночас противник значно збільшив використання безпілотників. Зокрема застосовуються дрони-камікадзе на оптоволокні, баражуючі боєприпаси "Молнія" та "Ланцет", а також скиди з квадрокоптерів типу "Мавік".

Крім того, російські війська активно ведуть повітряну розвідку безпілотниками типу "Крило", які коригують вогонь артилерії та ударних дронів.

Яка ситуація на фронті?