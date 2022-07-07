На Слов'янському напрямку ворог зосередив до 25 БТГр, але поки їм дають по морді, – Арестович

Наразі росія зосередила до 25 батальйонних тактичних груп на Слов'янському напрямку. Вони намагаються просуватися, але успішно отримують по морді від українських захисників.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, наразі на фронтах нічого особливого не відбувається, адже там зараз затишшя через підготовку до наступних боїв.

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На Слов'янському напрямку росія зосередила до 25 БТГр

Арестович розповів, що є окремі тактичні рухи в районі Харкова, Ізюма, Попасної, а також на Запорізькому, Вугледарському та Херсонському напрямках. Однак поки йому простіше говорити про те, що планують загарбники, судячи з деяких їхніх рухів.

Найбільше ударне угруповання зосереджене від Ізюмського напрямку на Слов'янськ, ну і трохи праворуч, умовно кажучи, – від Лиману на Слов'янськ. Все це угруповання – штуки 22 – 25 БТГр, з них декілька танкових,

– додав радник голови ОП.

За його словами, ці БТГр відчайдушно хочуть йти в атаку. Проте проблема полягає в тому, що угруповання постійно перегруповується.

"Ось вони сунуть кудись, отримують по морді – й знову перегруповуються. Попаснянське угруповання у цьому сенсі куди жвавіше. Маючи менше сил та отримуючи по морді просто безперервно, вони таки проломилися вперед "героїчно", щось там завоювали й когось там перемогли, як їм здається", – зауважив Арестович.

Ймовірно, це найбільше угруповання таємно сиділо в засідці й невдовзі щось покаже. Головна готовність наразі там – окупанти розгорнули пункти управління, радіомережі, вишикували оперативний стрій тощо.

"Питання – попаснянське (угруповання – 24 канал). Воно зараз теж у розгоні та намагається радісно пробратися в бік Бахмута. Його задачі – заблокувати з півдня, оточити. Але частина сил, які буцімто зараз відпочивають, намагаються у лоб брати лінію Сіверськ – Бахмут. І вийти нарешті на кордони Луганської області, які так давно обіцяли й все ще ніяк", – зазначив радник очільника ОП.

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Основні події – Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут

За словами Арестовича, також на частині територій Запоріжжя стало менше російських військових. 3 – 4 російських БТГр перекидають на північ Херсонського напрямку.

"У їхніх планах зупинити наш невеличкий розгін на Високопіллі, який розпочався. Але цього недостатньо щоб перейти у наступ. Цього достатньо, щоб завдати нам зустрічного контрудару, затримати наш якийсь рух тощо. Але подивимося", – пояснив радник голови ОП.

Арестович наголосив, що основні події відбуватимуться поблизу Слов'янська, Краматорська і Бахмута, на який загарбники йтимуть зі сходу чи південного сходу.

"Там намагатимуться повторити те саме (що й в Лисичанську – 24 канал). Якщо дивитися на карту, то там така велика кишеня намалювалася. Але занадто ця дуга широка, занадто вона схожа на фронт, який треба брати в лоб і повторити цей трюк (не вдасться – 24 канал). Ну, подивимося", – зауважив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що не вірить у те, що окупантам вдасться повторити те ж саме, що й в Лисичанську чи Сєвєродонецьку.

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