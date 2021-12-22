"Слуга народу" засудила дії Галушка, але заявляє про шантаж Авакова
22 грудня 2021 , 14:21Читать новость на русском
У партії "Слуга народу" відреагували на скандал з нардепом Миколою Галушко. Його вчинок назвали неприйнятним.
У фракції засудили вчинок Галушка, який вилаявся на поліцейських. Водночас появу відео інциденту пов'язують з голосуванням за відставку Авакова у липні 2021 року.
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