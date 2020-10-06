Через понад рік роботи Верховної Ради журналісти вирішили запитати в депутатів з монобільшості "Слуги народу" про стан виконання обіцянок. Втім замість програми української політсили депутатам цитували пункти програми путінської партії "Єдина Росія". Та парламентарів це не насторожило й вони взялися звітувати про перебіг виконання чужих обіцянок.

На такий експеримент пішли журналісти Bihus.Info. Вони запитували в "слуг народу" про виконання передвиборчої програми, цитуючи пункти з програми "Єдиної Росії".

Цікаво У Раді хочуть легалізувати самогоноваріння, але з курйозною умовою

Так, наприклад мажоритарник Максим Пашковський коментував проєкт путінської партії "Якість життя". Він запевнив, що чинні депутати досі працюють над цією програмою, адже їхня каденція ще триває.

Його колега Юрій Камельчук зізнався, що російську програму "Доступне середовище" для людей з особливими потребами в Україні ще не виконали.

Тут мовиться про ЦНАПи, будь-яку інфраструктуру державну, яка має мати однакові можливості для доступу для всіх категорій населення. Робота ведеться, але, на мою думку, доволі повільно,

– сказав Камельчук.

Ще один мажоритарник Ігор Негулевський взявся коментувати проєкт "Інвестиційний конвеєр". Він запевнив, що робота ведеться. "Це постійне залучення інвестицій, можна сказати грубо – поставлене на конвеєр", – пояснив парламентар.

До слова Хотів захистити білборди: "слуга народу" спустив колеса кільком автівкам у Чернігові – відео

Цю ж програму прокоментував і наймолодший депутат Святослав Юраш. Сюди він прив'язав президентську ідею щодо "інвестиційних нянь".

"Я вважаю, що цей пункт програми буде виконуватися. Це дуже важливий пункт і, однозначно, ми це питання будемо розглядати. Будемо питати в уряду, чому це рухається не так швидко, як ми б цього хотіли", – прокоментував "Інвестиційний конвеєр" Андрій Холодов.

У Євгена Брагара, який став відомий завдяки скандальній пораді продавати собак, щоб заплатити за комуналку, запитали про путінську ідею п'ятирічного мораторію на ухвалення законів, що збільшують навантаження на сільгоспвиробників.

Дуже важливий принцип, що ми зробили – це відкрили ринок землі. Дужа важлива реформа. В Україні дуже сильно змінилася ситуація через коронавірус. Я впевнений, що це ми реалізуємо в подальшому,

– не зовсім зрозуміло пояснив Брагар.

Та журналісти вирішили піти ще далі. У "слуги" Олексія Мовчана запитали про пункт "федеральний інвестиційний конвеєр". Вже саме слово "федеральний" вказує на Росію, адже Україна – унітарна держава. Та парламентаря не насторожило навіть це.

"Ми ухвалили в турборежимі закон про концесії, але нині на порядку денному відтермінування набуття чинності окремих його частин, які стосуються функціонування електронної торговельної системи, через яку всю цю історію треба проводити", – пояснив Олексій Мовчан.

"Слуги народу" коментують програму "Єдиної Росії": дивіться відео