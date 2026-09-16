Сервіс аудіо-стрімів Слухай UA і Zeekr: застосунок буде доступний в усіх нових авто бренду

Слухай UA і Zeekr оголосили про початок співпраці. Відтепер усі нові автомобілі Zeekr, які офіційно реалізуються в Україні, матимуть популярний застосунок для прослуховування радіо та подкастів.

Сервіс аудіо-стрімів стане частиною цифрового досвіду власників нових Zeekr. Користувачі зможуть слухати радіостанції, подкасти, музичні плейлисти та новинні аудіодайджести без необхідності встановлювати додаткові сервіси.

Слухай UA в автомобілях Zeekr

Співпраця з Zeekr дозволить зробити аудіоконтент доступнішим саме там, де він особливо потрібен, у дорозі.

Слухати Слухай UA можна не лише в нових автомобілях. Власники Zeekr, які вже користуються автомобілем цього бренду, також можуть встановити застосунок.

Для цього достатньо перейти за лінком на сайті Слухай UA та скачати програму (apk).

Після встановлення користувачі отримають доступ до радіостанцій, подкастів, музики та новинних аудіодайджестів.

Застосунок Слухай UA об'єднує в одному місці понад 350 українських та іноземних радіостанцій, понад 300 подкастів, тематичні плейлисти, новинний аудіоконтент і навіть казки! Сервіс доступний на Android та iOS, має вебверсію, а також підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Zeekr в Україні

Zeekr – преміальний бренд електромобілів, заснований Geely Holding Group у 2021 році. Бренд поєднує сучасні технології, динаміку, дизайн і преміальний комфорт. В Україні офіційним дистриб'ютором Zeekr є ТОВ СКМ-1. Більше про автомобілі Zeekr можна почитати на їх сайті, натиснувши тут.

Компанія розвиває дилерську мережу бренду в Україні та представляє модельний ряд Zeekr, до якого входять електромобілі різних форматів, зокрема Zeekr 001, Zeekr X, Zeekr 7X, Zeekr 007, Zeekr 007 GT, Zeekr 009 та Zeekr MIX.

Офіційне придбання автомобілів Zeekr в Україні передбачає гарантійний і сервісний супровід, а також доступ до програм Zeekr Finance і Trade-In.

Таким чином, співпраця Слухай UA і Zeekr об'єднує автомобільні технології і аудіоконтент, щоб зробити поїздки українських водіїв ще більш комфортними та насиченими.