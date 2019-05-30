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      Слухайте та любіть своїх дітей, тому що їхніми устами говорить Бог, – Садовий

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      Міський голова Львова Андрій Садовий взяв участь у VIII Національному молитовному сніданку України, який відбувся в Києві. Його організували з метою духовного єднання та порозуміння політиків, урядовців, дипломатів і релігійних лідерів України та світу.

      Під час заходу мер Львова закликав усіх не нарікати, а завжди любити своїх дітей і прислухатися до їхньої думки, адже часто через них до нас промовляє Господь.

      "Я маю велике щастя. Спільно з Катериною – моєю дружиною, Бог нас благословив дітьми, і ми маємо п’ять прекрасних хлопців. Але я маю певний жаль, бо не завжди приділяю достатньо часу своїм дітям. І якщо би не моя Катерина, було би дуже складно. І дуже часто ми в Україні нарікаємо на наших дітей, що вони нас не слухають, що ми колись були кращими. Пригадую одну розмову з Богданом Гаврилишиним – а це один з найвідоміших українців світу, коли його якось спитали – через ваші руки прийшли тисячі дітей з цілого світу, то діти яких країн проявляли найбільший талант? На це пан Богдан, подумавши, сказав, що в Індії є одна каста, де є правило: якщо батьки займаються бізнесом чи іншою активністю, вони завжди дозволяють дітям бути разом з ними. І власне ті діти, коли потім приїжджали у Швейцарію на навчання, проявляли набагато вищі рівні готовності отримувати нові знання. А чи є так у нас? Чи ми запрошуємо наших дітей, коли маємо якісь справи, чи кажемо – почекай, не заважай, тут старші мають поговорити. Сьогодні світ змінюється шаленими темпами, що дуже важко зорієнтуватися, і я, наприклад, дуже часто питаю поради у своїх дітей", – зазначив Андрій Садовий.

      Також він розповів історію свого життя, коли у 2015 році в його будинок кинули гранату. Тоді ж його діти запропонували помолитися за цього чоловіка.

      "Хочу вам розказати одну історію свого життя. 2015 рік, осінь, я приходжу ввечері додому, привітався з дружиною, з дітьми, і ще не встиг роздягнутися, як тут лунає великий вибух, зникає світло, спрацьовує сигналізація та діти починають плакати. Шок. Я вибіг на вулицю та зрозумів, що в будинок полетіла граната. Перед тим ми вже мали неприємні інциденти – будинок двічі обстрілювали з гранатомета, і за рішенням суду, біля будинку стояв пост поліції, і цього чоловіка, який кидав цю гранату, затримали. Потім через певний Катерина мене запитала, чи я знаю, що було, коли я виходив тоді на вулицю. Саме тоді старший син Іван сказав, а давайте всі разом сядемо та помолимося. А середущий син Тадей сказав, а давайте помолимося за того чоловіка, який кинув гранату. Ви розумієте, яка це мудрість? Це мудрість, яку говорили діти. І дуже часто ми шукаємо, через кого нам Господь Бог дасть свою істину, через кого буде промовляти. А Бог дуже часто промовляє через наших дітей. Тому що їхні душі є чистими і світлими. Тому моя порада всім: слухайте і любіть своїх дітей, тому що їхніми устами говорить Бог", – додавміський голова Львова.

      23 травня у Львові у дворику "Копальні кави" відбувся перший Молитовний сніданок. Його організували з ініціативи Церков міста та з нагоди Року сім'ї. У події взяли участь не лише представники духовенства, влади та громадських організацій, а й представники галузі культури, медицини й освіти. До молитовного сніданку долучився й мер Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що такі сніданки стануть у Львові традиційними. 

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      Теги: Фотоновини Новини України Новини політики
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