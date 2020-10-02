У "Слузі народу" повідомили, що заява нардепки Людмили Марченко про можливу військову допомогу для Азербайджану, не є офіційною позицією фракції. Політикиня висловила особисту думку.

Приватні думки нардепів не є офіційною позицією фракції чи тим більше держави. Рішення про надання допомоги країнам світу може приймати виключно Президент України або уряд. Про це пресслужба "Слуги народу" повідомила у фейсбуці.

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Фракція також закликала народних обранців бути зваженими у своїх заявах та коментарях. Нардепи можуть висловлювати свої міркування щодо тих чи інших питань. Однак їхні заяви не мають провокувати протистояння і ворожнечу та суперечити офіційній позиції України.

У "Слузі народу" наголосили, що на території нашої держави мешкають як вірменська, так і азербайджанська діаспори. Завданням України є забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх її етнічних громад.

Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих та поранених внаслідок бойових дій. І бажаємо миру Південному Кавказу,

– мовиться у повідомленні.

Що сказала нардепка Марченко

Нардепка Марченко в ефірі одного із українських телеканалів заявила, що Україна нібито готова надати Азербайджану військову та гуманітарну допомогу під час військового протистояння з Вірменією.

Коментар МЗС України

На неоднозначне висловлювання Марченко вже відреагували в МЗС України. Очільник відомства Дмитро Кулеба закликав політиків до зважених заяв та коментарів, які не провокували б ворожнечі.

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