Депутатка "Слуги народу" потрапила у скандал через заяву про Азербайджан: реакція фракції
У "Слузі народу" повідомили, що заява нардепки Людмили Марченко про можливу військову допомогу для Азербайджану, не є офіційною позицією фракції. Політикиня висловила особисту думку.
Приватні думки нардепів не є офіційною позицією фракції чи тим більше держави. Рішення про надання допомоги країнам світу може приймати виключно Президент України або уряд. Про це пресслужба "Слуги народу" повідомила у фейсбуці.
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Фракція також закликала народних обранців бути зваженими у своїх заявах та коментарях. Нардепи можуть висловлювати свої міркування щодо тих чи інших питань. Однак їхні заяви не мають провокувати протистояння і ворожнечу та суперечити офіційній позиції України.
У "Слузі народу" наголосили, що на території нашої держави мешкають як вірменська, так і азербайджанська діаспори. Завданням України є забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх її етнічних громад.
Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих та поранених внаслідок бойових дій. І бажаємо миру Південному Кавказу,
– мовиться у повідомленні.
Що сказала нардепка Марченко
Нардепка Марченко в ефірі одного із українських телеканалів заявила, що Україна нібито готова надати Азербайджану військову та гуманітарну допомогу під час військового протистояння з Вірменією.
Коментар МЗС України
На неоднозначне висловлювання Марченко вже відреагували в МЗС України. Очільник відомства Дмитро Кулеба закликав політиків до зважених заяв та коментарів, які не провокували б ворожнечі.
Що відомо про конфлікт Вірменії та Азербайджану
- Конфлікт Вірменії та Азербайджану триває ще з 1990-х років.
- 27 вересня бойові дії між двома країнами відновилися на території Нагірного Карабаху.
- Вірменія та Азербайджан висувають взаємні звинувачення у поновленні конфлікту.
- Обидві сторони заявляють про втрати як серед військових, так і серед мирного населення.