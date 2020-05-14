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В "Слузі народу" є сильніші кандидати за Ткаченка чи Тищенка, – Трофімов про вибори мера Києва

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Микола Тищенко
Микола Тищенко / TK Media

У 2020 році кияни обиратимуть нового міського голову. Поки офіційних кандидатів на цю посаду немає. Не назвала свого кандидата і провладна партія "Слуга народу".

В Офісі Президента заявляють, що вони готові виставити лише сильну кандидатуру. Відповідну заяву зробив перший заступник керівника ОП Сергій Трофимов в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За його словами, кандидатура від "Слуги народу" може стати несподіванкою для всіх. Поки ж в партії шукають її.

При цьому він додав, що це не обов'язкового буде заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко чи голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Вони в пулі всіх кандидатів, які розглядаються. Але я вважаю, що є кандидати, які сильніше", – заявив Трофимов.

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За кого готові віддати свої голоси кияни

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко має найбільше шансів на перемогу у місцевих виборах у 2020 році. Згідно з результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року серед мешканців Києва, його готові підтримати понад третина виборців.

Результати соцопитування:

  • Віталій Кличко – 38,7% серед тих, хто визначився із вибором;
  • Сергій Притула – 9,1%;
  • Олександр Ткаченко – 8,8%;
  • Андрій Пальчевський – 8,2%;
  • Олександр Омельченко – 6,4%;
  • Олександр Попов – 5,2%;
  • Борислав Береза – 4,4%.

Рейтинги інших кандидатів – менш як 4%. Не визначилися з вибором – близько чверті опитаних.

Натомість до міської ради серед лідерів є партія "Слуга народу". Її підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 18,6% таких опитаних проголосували б за партію "Європейська солідарність", 13,5% – за партію УДАР, 9,4% – партію "Батьківщина", 7,2% – партію "Опозиційна платформа – За життя", 5,9% – партію "Голос". Не визначилися із вибором близько чверті опитаних.

Що відомо про майбутні місцеві вибори?Вони мають відбутися 25 жовтня 2020 року. У межах місцевих виборів обиратимуть голів та депутатів селищних, міських, районних та обласних рад.

грошова застава вибори мерів
Грошова застава для кандидатів у мери / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Офіс Президента Слуга народу Новини Києва Місцеві вибори 2020 Микола Тищенко Олександр Ткаченко Новини політики
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