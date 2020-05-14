В "Слузі народу" є сильніші кандидати за Ткаченка чи Тищенка, – Трофімов про вибори мера Києва
У 2020 році кияни обиратимуть нового міського голову. Поки офіційних кандидатів на цю посаду немає. Не назвала свого кандидата і провладна партія "Слуга народу".
В Офісі Президента заявляють, що вони готові виставити лише сильну кандидатуру. Відповідну заяву зробив перший заступник керівника ОП Сергій Трофимов в інтерв'ю Дмитру Гордону.
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За його словами, кандидатура від "Слуги народу" може стати несподіванкою для всіх. Поки ж в партії шукають її.
При цьому він додав, що це не обов'язкового буде заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко чи голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Вони в пулі всіх кандидатів, які розглядаються. Але я вважаю, що є кандидати, які сильніше", – заявив Трофимов.
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За кого готові віддати свої голоси кияни
Чинний міський голова Києва Віталій Кличко має найбільше шансів на перемогу у місцевих виборах у 2020 році. Згідно з результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року серед мешканців Києва, його готові підтримати понад третина виборців.
Результати соцопитування:
- Віталій Кличко – 38,7% серед тих, хто визначився із вибором;
- Сергій Притула – 9,1%;
- Олександр Ткаченко – 8,8%;
- Андрій Пальчевський – 8,2%;
- Олександр Омельченко – 6,4%;
- Олександр Попов – 5,2%;
- Борислав Береза – 4,4%.
Рейтинги інших кандидатів – менш як 4%. Не визначилися з вибором – близько чверті опитаних.
Натомість до міської ради серед лідерів є партія "Слуга народу". Її підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 18,6% таких опитаних проголосували б за партію "Європейська солідарність", 13,5% – за партію УДАР, 9,4% – партію "Батьківщина", 7,2% – партію "Опозиційна платформа – За життя", 5,9% – партію "Голос". Не визначилися із вибором близько чверті опитаних.
Що відомо про майбутні місцеві вибори?Вони мають відбутися 25 жовтня 2020 року. У межах місцевих виборів обиратимуть голів та депутатів селищних, міських, районних та обласних рад.
Грошова застава для кандидатів у мери / Інфографіка 24 каналу