Голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко дорікнув колишньому голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому у відсутності результатів. Він додав, що влада сподівається на оновлення САП.

Корнієнко стверджує, що у Холодницького результатів "більше немає, ніж є". Про це політик розповів в ефірі Радіо НВ.

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Очільник "Слуги Народу" запевняє, що Вищий антикорупційний суд України міг би бути "завантажений більш резонансними справами". Також він висловив сподівання на оновлення САП.

Для людей ми завжди пояснюємо так, що це ніби водій таксі, який тебе везе, – процесуальне керівництво є дуже важливим. В залежності від того, в який бік повернути, можна їхати додому три години, а можна доїхати за 20 хвилин,

– розповів Корнієнко.

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