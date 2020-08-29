У "Слузі Народу" звинуватили Холодницького у відсутності результатів САП
Голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко дорікнув колишньому голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому у відсутності результатів. Він додав, що влада сподівається на оновлення САП.
Корнієнко стверджує, що у Холодницького результатів "більше немає, ніж є". Про це політик розповів в ефірі Радіо НВ.
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Очільник "Слуги Народу" запевняє, що Вищий антикорупційний суд України міг би бути "завантажений більш резонансними справами". Також він висловив сподівання на оновлення САП.
Для людей ми завжди пояснюємо так, що це ніби водій таксі, який тебе везе, – процесуальне керівництво є дуже важливим. В залежності від того, в який бік повернути, можна їхати додому три години, а можна доїхати за 20 хвилин,
– розповів Корнієнко.
Що відомо про відставку Холодницького
- Назар Холодницький написав заяву про відставку з посади голови САП 21 серпня 2020 року. Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала заяву.
- Він пояснив таке рішення тиском з боку держави на антикорупційні органи. За його словами, Офіс Президента хоче підпорядкувати собі САП та НАБУ, щоб мати на них вплив.
- Згодом новим виконувачем обов'язків голови САП призначили Максима Грищука.
- Виконувач обов'язків директора НАБУ Артем Ситник зазначив, що Холодницький звільнився, тому що його час перебування на посаді закінчився.