Кабачок у цій заготівлі поводиться так переконливо, що з першої ложки його легко сплутати з ананасом. Усе тримається на простому прийомі: овоч ріжуть кубиками, проварюють у солодко-кислому сиропі й закочують у банки.

Чому кабачок так добре імітує ананас?

Кабачок має нейтральний смак, тому легко вбирає аромат лимона й ананасового соку. У банці він не намагається зобразити фрукт буквально – просто бере на себе потрібний смак і текстуру.

За додатковими даними, кабачок належить до виду Cucurbita pepo. Саме тому в солодких консерваціях він так добре працює як основа для несподіваних смаків.

У цій заготівлі важлива не лише смакова маскувальна роль соку. Цукор, кислота й пектин допомагають зібрати текстуру, тож лимонний або ананасовий сік тут – не випадкова добавка, а частина технології.

Як приготувати "ананаси" з кабачків?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– кабачки;

– цукор;

– ванілін;

– лимон;

– ананасовий сік.

Приготування:

Кабачки добре помийте, відріжте плодоніжки та кінчики, а потім почистьте від шкірки. Поріжте кабачки кубиками приблизно по 1,5 – 2 сантиметра і перекладіть у каструлю. Помийте лимон, вичавіть з нього сік і перелийте його до каструлі з кабачками. Додайте цукор, ванілін та ананасовий сік. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Після закипання проваріть ще 15 хвилин, трохи зменшивши вогонь. Одразу розлийте гарячу масу по стерилізованих скляних банках разом із соком і закатайте або закрутіть кришками. Переверніть банки, закутайте їх у ковдру до повного вистигання, а потім приберіть у прохолодне місце.

Як подавати?

Такі "ананаси" радять додавати в салати, але перед цим варто добре відтиснути зайву рідину. Тоді смак буде яскравішим, а текстура – зручнішою для подачі.

Це проста заготівля без зайвих хитрощів, але саме в цьому її сила: у банці кабачок перетворюється на зовсім інший смак.