Бульйон з кролика стане справжнім подарунком після застіль. Готувати його дуже просто, а організм одразу скаже "дякую". 24 Канал пропонує скористатися легким рецептом від порталу Fajne gotowanie.
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Рецепт бульйону з кролика
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів тушки кролика;
– 2 морквини;
– 1 цибулина;
– 60 грамів кореня селери;
– 1 пучок петрушки;
– спеції: сіль, перець, запашний перець, лавровий лист.
Приготування:
- У велику каструлю наливаємо 4 літри води.
- Промиваємо м'ясо та додаємо у каструлю. Також кладемо запашний перець та лавровий лист. Варимо 20 хвилин.
- Моркву, петрушку і селеру чистимо і дрібно нарізаємо, додаємо у каструлю.
- Додаємо чищену цибулю та петрушку. Варимо бульйон 2 години.
- Наприкінці солимо та перчимо страву.
- Подаємо з улюбленими додатками.
Смачного!
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