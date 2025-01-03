Бульйон з кролика стане справжнім подарунком після застіль. Готувати його дуже просто, а організм одразу скаже "дякую". 24 Канал пропонує скористатися легким рецептом від порталу Fajne gotowanie.

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Рецепт бульйону з кролика

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 600 грамів тушки кролика;
– 2 морквини;
– 1 цибулина;
– 60 грамів кореня селери;
– 1 пучок петрушки;
– спеції: сіль, перець, запашний перець, лавровий лист.

Приготування:

  1. У велику каструлю наливаємо 4 літри води.
  2. Промиваємо м'ясо та додаємо у каструлю. Також кладемо запашний перець та лавровий лист. Варимо 20 хвилин.
  3. Моркву, петрушку і селеру чистимо і дрібно нарізаємо, додаємо у каструлю.
  4. Додаємо чищену цибулю та петрушку. Варимо бульйон 2 години.
  5. Наприкінці солимо та перчимо страву.
  6. Подаємо з улюбленими додатками.

Смачного!

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