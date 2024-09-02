Є кілька продуктів, які допоможуть замінити молоко у випічці. Звісно, потрібно знати особливості їх використання у такий спосіб.
Читайте також Смак літа ще поруч: яскравий салат з кавуном та фетою
- Звичайна вода
Просто і доступно, коли йдеться про дріжджове тісто або тісто для млинців. Потрібна така сама кількість, що й молока.
- Вершки
Чудова опція, яка додасть випічці особливого смаку та аромату. Однак перед додаванням у тісто потрібно наполовину розвести водою.
- Кисломолочні продукти
Хороший варіант, коли йдеться про дріжджове, здобне, бездріжджове і бісквітне тісто. Додаємо ту ж кількість, що вказана в рецепті навпроти молока.
- Згущене молоко
Розводимо водою на свій смак, якщо готуємо тісто для бісквітів або булочок. Цукор після цього потрібно додавати дуже акуратно.
- Мінеральна вода
Також чудово підходить для бісквітів, кексів та мафінів. Завдяки вуглекислому газу тісто буде повітряним.
Ця закуска нагодує усю сім'ю: простий рецепт.