Є кілька продуктів, які допоможуть замінити молоко у випічці. Звісно, потрібно знати особливості їх використання у такий спосіб.

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Звичайна вода

Просто і доступно, коли йдеться про дріжджове тісто або тісто для млинців. Потрібна така сама кількість, що й молока.

Вершки

Чудова опція, яка додасть випічці особливого смаку та аромату. Однак перед додаванням у тісто потрібно наполовину розвести водою.

Кисломолочні продукти

Хороший варіант, коли йдеться про дріжджове, здобне, бездріжджове і бісквітне тісто. Додаємо ту ж кількість, що вказана в рецепті навпроти молока.

Згущене молоко

Розводимо водою на свій смак, якщо готуємо тісто для бісквітів або булочок. Цукор після цього потрібно додавати дуже акуратно.

Мінеральна вода

Також чудово підходить для бісквітів, кексів та мафінів. Завдяки вуглекислому газу тісто буде повітряним.

Ця закуска нагодує усю сім'ю: простий рецепт.