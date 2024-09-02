Є кілька продуктів, які допоможуть замінити молоко у випічці. Звісно, потрібно знати особливості їх використання у такий спосіб.

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  • Звичайна вода

Просто і доступно, коли йдеться про дріжджове тісто або тісто для млинців. Потрібна така сама кількість, що й молока.

  • Вершки

Чудова опція, яка додасть випічці особливого смаку та аромату. Однак перед додаванням у тісто потрібно наполовину розвести водою.

  • Кисломолочні продукти

Хороший варіант, коли йдеться про дріжджове, здобне, бездріжджове і бісквітне тісто. Додаємо ту ж кількість, що вказана в рецепті навпроти молока.

  • Згущене молоко

Розводимо водою на свій смак, якщо готуємо тісто для бісквітів або булочок. Цукор після цього потрібно додавати дуже акуратно.

  • Мінеральна вода

Також чудово підходить для бісквітів, кексів та мафінів. Завдяки вуглекислому газу тісто буде повітряним.

Ця закуска нагодує усю сім'ю: простий рецепт.