Господині, які вже готували цю закуску, радять множити інгредієнти на два та готувати більше, адже вона зникає зі столу дуже швидко. Подавати її можна з будь-яким улюбленим соусом.

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Рецепт особливої закуски в клярі

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 1 болгарський перець;

– 1 кабачок;

– 600 грамів фаршу;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 3 столові ложки манної крупи;

– сіль, перець та паприка до смаку;

кляр:

– 1 цибуля;

– 2 яйця;

– 130 грамів сметани;

– 5 – 6 столових ложок борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистості. Додаємо грубо натертий перець та смажимо ще 2 – 3 хвилини. Кабачок дрібно натираємо та з'єднуємо з фаршем, туди ж додаємо цибулю та перець. Солимо, перчимо, додаємо часник. Добре вимішуємо. Додаємо манку, ще раз перемішуємо та залишаємо на 5 – 10 хвилин. Після цього накладаємо суміш у кондитерський мішок. Усі інгредієнти для кляру змішуємо до однорідності. Формуємо котлети, поливаємо кляром та смажимо на добре розігрітій сковорідці та маленькому вогні. Перекладаємо котлети у форму для випікання, накриваємо фольгою та запікаємо 15 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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