Господині, які вже готували цю закуску, радять множити інгредієнти на два та готувати більше, адже вона зникає зі столу дуже швидко. Подавати її можна з будь-яким улюбленим соусом.
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Рецепт особливої закуски в клярі
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 1 болгарський перець;
– 1 кабачок;
– 600 грамів фаршу;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки манної крупи;
– сіль, перець та паприка до смаку;
кляр:
– 1 цибуля;
– 2 яйця;
– 130 грамів сметани;
– 5 – 6 столових ложок борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистості.
- Додаємо грубо натертий перець та смажимо ще 2 – 3 хвилини.
- Кабачок дрібно натираємо та з'єднуємо з фаршем, туди ж додаємо цибулю та перець.
- Солимо, перчимо, додаємо часник. Добре вимішуємо.
- Додаємо манку, ще раз перемішуємо та залишаємо на 5 – 10 хвилин. Після цього накладаємо суміш у кондитерський мішок.
- Усі інгредієнти для кляру змішуємо до однорідності.
- Формуємо котлети, поливаємо кляром та смажимо на добре розігрітій сковорідці та маленькому вогні.
- Перекладаємо котлети у форму для випікання, накриваємо фольгою та запікаємо 15 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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