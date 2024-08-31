Домашнє печиво – це те, що яскраво доповнює затишну домашню атмосферу. Ранкова кава чи вечірній чай – воно завжди буде доречним на вашому столі.

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Крамбл кукіс

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 1 яйце;

– 200 грамів борошна;

– 1 неповна чайна ложка розпушувача;

– дрібка соди;

– шоколад (чорний, молочний, білий);

– крем сир Філадельфія до смаку;

– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

Масло розтопіть у мікрохвильовці. До охолодженого масла додайте цукор та яйце та все перемішайте. Борошно просійте через сито та всипте до нього неповну ложку розпушувача і дрібку соду. Замісіть тісто та помістіть його у морозилку на 15 хвилин. Для начинки подрібніть шоколад. Охолоджене тісто вийміть з морозилки та розділіть на 4 частини. За бажанням до тіста можна додати барвник, але це не необов'язково. Сформуйте печиво та помістіть на деко. Випікайте у духовці 17 – 20 хвилин при 180 градусах. Печиво чудово смакуватиме і так, проте за бажанням його можна покрити кремом. Для крему змішайте крем сир Філадельфія та цукрову пудру (пропорції "на око") та викладіть на охолоджене печиво.

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