Домашнє печиво – це те, що яскраво доповнює затишну домашню атмосферу. Ранкова кава чи вечірній чай – воно завжди буде доречним на вашому столі.
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Крамбл кукіс
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 1 яйце;
– 200 грамів борошна;
– 1 неповна чайна ложка розпушувача;
– дрібка соди;
– шоколад (чорний, молочний, білий);
– крем сир Філадельфія до смаку;
– цукрова пудра до смаку.
Приготування:
- Масло розтопіть у мікрохвильовці.
- До охолодженого масла додайте цукор та яйце та все перемішайте.
- Борошно просійте через сито та всипте до нього неповну ложку розпушувача і дрібку соду.
- Замісіть тісто та помістіть його у морозилку на 15 хвилин.
- Для начинки подрібніть шоколад.
- Охолоджене тісто вийміть з морозилки та розділіть на 4 частини.
- За бажанням до тіста можна додати барвник, але це не необов'язково.
- Сформуйте печиво та помістіть на деко. Випікайте у духовці 17 – 20 хвилин при 180 градусах.
- Печиво чудово смакуватиме і так, проте за бажанням його можна покрити кремом. Для крему змішайте крем сир Філадельфія та цукрову пудру (пропорції "на око") та викладіть на охолоджене печиво.
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