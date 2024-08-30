Варення з ожини принесе задоволення будь-якому гурману. Ця ягода тішить своїм неповторним смаком, який поєднує в собі солодкість із приємною та ніжною кислинкою.

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Варення з ожини

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 кілограми ожини;
– 300 грамів білого цукру;
– приблизно 100 мілілітрів води;
– сік 2 середніх лимонів.

Приготування:

  1. Почніть з підготовки фруктів.
  2. Перегляньте їх, щоб заздалегідь викинути пошкоджені, потім промийте і висушіть.
  3. 1,5 кілограма ожини подрібніть або помістіть в блендер до отримання кашки.
  4. Додайте решту фруктів, цукор і трохи води, помістіть у каструлю з товстим дном і доведіть до кипіння, періодично помішуючи.
  5. Коли закипить, зменшіть вогонь і варіть ще чверть години.
  6. Все ще не забудьте помішувати.
  7. Влийте лимонний сік і продовжуйте готувати приблизно 15 – 20 хвилин, періодично помішуючи.
  8. Ідея полягає в тому, щоб варення не пригоріло. Тим часом підготуйте банки. Їх слід ретельно вимити і ошпарити.
  9. Готове варення розлийте по стерилізованих банках і щільно закрийте. У процесі варіння воно повинно трохи загуснути.

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