Варення з ожини принесе задоволення будь-якому гурману. Ця ягода тішить своїм неповторним смаком, який поєднує в собі солодкість із приємною та ніжною кислинкою.

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Варення з ожини

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 кілограми ожини;

– 300 грамів білого цукру;

– приблизно 100 мілілітрів води;

– сік 2 середніх лимонів.

Приготування:

Почніть з підготовки фруктів. Перегляньте їх, щоб заздалегідь викинути пошкоджені, потім промийте і висушіть. 1,5 кілограма ожини подрібніть або помістіть в блендер до отримання кашки. Додайте решту фруктів, цукор і трохи води, помістіть у каструлю з товстим дном і доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Коли закипить, зменшіть вогонь і варіть ще чверть години. Все ще не забудьте помішувати. Влийте лимонний сік і продовжуйте готувати приблизно 15 – 20 хвилин, періодично помішуючи. Ідея полягає в тому, щоб варення не пригоріло. Тим часом підготуйте банки. Їх слід ретельно вимити і ошпарити. Готове варення розлийте по стерилізованих банках і щільно закрийте. У процесі варіння воно повинно трохи загуснути.

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