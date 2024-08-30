Варення з ожини принесе задоволення будь-якому гурману. Ця ягода тішить своїм неповторним смаком, який поєднує в собі солодкість із приємною та ніжною кислинкою.
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Варення з ожини
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 кілограми ожини;
– 300 грамів білого цукру;
– приблизно 100 мілілітрів води;
– сік 2 середніх лимонів.
Приготування:
- Почніть з підготовки фруктів.
- Перегляньте їх, щоб заздалегідь викинути пошкоджені, потім промийте і висушіть.
- 1,5 кілограма ожини подрібніть або помістіть в блендер до отримання кашки.
- Додайте решту фруктів, цукор і трохи води, помістіть у каструлю з товстим дном і доведіть до кипіння, періодично помішуючи.
- Коли закипить, зменшіть вогонь і варіть ще чверть години.
- Все ще не забудьте помішувати.
- Влийте лимонний сік і продовжуйте готувати приблизно 15 – 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Ідея полягає в тому, щоб варення не пригоріло. Тим часом підготуйте банки. Їх слід ретельно вимити і ошпарити.
- Готове варення розлийте по стерилізованих банках і щільно закрийте. У процесі варіння воно повинно трохи загуснути.
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