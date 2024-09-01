Цей рецепт дозволяє буквально вхопити останні промінчики літнього сонця та відчути неймовірну свіжість смаків та ароматів, розповідає Смачно 24. Зазвичай ми ласуємо кавуном окремо, але повірте – з правильно підібраними інгредієнтами він чудово смакує і в салаті.

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Рецепт салату з кавуном

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 столові ложки винного оцту;

– 200 грамів кавуна (чистимо від кісточок та нарізаємо кубиками);

– 2 огірки;

– 150 грамів фети;

– 1 червона цибуля;

– оливкова олія;

– сіль до смаку;

– м'ята – за бажанням.

Приготування:

У невеликій мисці збиваємо олію, оцет та сіль. З'єднуємо кавун, огірок, фету та слайси цибулі. М'яту можна додавати лише в тому випадку, якщо ви плануєте подавати салат негайно. Заправляємо салат та добре все перемішуємо. Якщо потрібно – посоліть салат, також можна додати улюблені спеції.

Смачного!

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