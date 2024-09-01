Цей рецепт дозволяє буквально вхопити останні промінчики літнього сонця та відчути неймовірну свіжість смаків та ароматів, розповідає Смачно 24. Зазвичай ми ласуємо кавуном окремо, але повірте – з правильно підібраними інгредієнтами він чудово смакує і в салаті.
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Рецепт салату з кавуном
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 столові ложки винного оцту;
– 200 грамів кавуна (чистимо від кісточок та нарізаємо кубиками);
– 2 огірки;
– 150 грамів фети;
– 1 червона цибуля;
– оливкова олія;
– сіль до смаку;
– м'ята – за бажанням.
Приготування:
- У невеликій мисці збиваємо олію, оцет та сіль.
- З'єднуємо кавун, огірок, фету та слайси цибулі. М'яту можна додавати лише в тому випадку, якщо ви плануєте подавати салат негайно.
- Заправляємо салат та добре все перемішуємо.
- Якщо потрібно – посоліть салат, також можна додати улюблені спеції.
Смачного!
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