Котлети з макаронами чи картопляним пюре – це поєднання, яке відоме всім з дитинства. Для того, щоб правильно їх приготувати, слід знати кілька секретів.

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Котлети не вийшли: що пішло не так

Хоча готовий фарш, розкладений на лотки, є великою зручністю, набагато краще перемолоти шматок лопатки вдома. Таким чином ви точно отримаєте соковиті котлети.

Одним з інгредієнтів котлет з фаршу є цибуля. Не додавайте її в сирому вигляді. Треба обсмажити нарізаний овоч на сковороді з олією або вершковим маслом до золотистої скоринки. Це збагатить смак і аромат наших котлет.

Не кладіть на сковороду занадто багато котлет одночасно. Це знизить температуру олії, з м’яса буде випадати вода і воно буде не таким смачним. Наберіться терпіння і смажте котлети так, щоб для кожної з них було своє місце на сковороді.

Завдяки цим простим порадам ви приготуєте просто ідеальні котлети. М’які, пухкі, з хрусткою паніровкою – від однієї думки про них тече слина!

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