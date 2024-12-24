Зазвичай готують пісну підливу із сушених грибів. Вона ідеально підходить як мачанка до вареників та голубців. Рецептом грибної підливи ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Грибна підлива

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів г рибів сушених;

– 1 ц ибуля;

– 2 – 3 столові ложки с метани 15%;

– 300 грамів в оди;

– 50 грамів борошна пшеничного;

– 70 грамів м асла вершкового 73%;

– с іль та перець – до смаку.

Приготування:

Замочені й помиті гриби покладіть у невелику каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Зніміть піну, якщо буде, і варіть на маленькому вогні пів години.

Потім шумівкою викладіть гриби на дошку для різки, охолодіть і наріжте соломкою.

Сковороду розігрійте з вершковим маслом, висипте нарізані гриби та смажте, помішуючи, 5 хвилин.

Цибулю почистьте та дрібно наріжте, додайте у гриби та підсмажте, мішаючи, ще 5 хвилин.

У гриби всипте борошно, добре перемішайте, налийте відвар з грибів, сметану, посоліть, поперчіть. Ще раз перемішайте і тушкуйте на маленькому вогні 10 хвилин. Консистенція соусу має бути густою та однорідною.

Перед подачею налийте соус у соусник і подавайте гарячим.

Смачного!

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