Зазвичай готують пісну підливу із сушених грибів. Вона ідеально підходить як мачанка до вареників та голубців. Рецептом грибної підливи ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Грибна підлива
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів г
– 1 ц
– 2 – 3 столові ложки с
– 300 грамів в
– 70 грамів м
– с
Приготування:
- Замочені й помиті гриби покладіть у невелику каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Зніміть піну, якщо буде, і варіть на маленькому вогні пів години.
- Потім шумівкою викладіть гриби на дошку для різки, охолодіть і наріжте соломкою.
- Сковороду розігрійте з вершковим маслом, висипте нарізані гриби та смажте, помішуючи, 5 хвилин.
- Цибулю почистьте та дрібно наріжте, додайте у гриби та підсмажте, мішаючи, ще 5 хвилин.
- У гриби всипте борошно, добре перемішайте, налийте відвар з грибів, сметану, посоліть, поперчіть. Ще раз перемішайте і тушкуйте на маленькому вогні 10 хвилин. Консистенція соусу має бути густою та однорідною.
- Перед подачею налийте соус у соусник і подавайте гарячим.
Смачного!
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