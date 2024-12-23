Цей суп обов'язково має бути серед 12 пісних страв на Святвечір. Як приготувати пісний борщ з "вушками", розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Пісний борщ з "вушками"

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти:



для борщу:

– 150 грамів г рибів сушених;

– 3 буряки;

– 1 м орква;

– 1,5 столової ложки оцту яблучного;

– 50 грамів б орошна пшеничного;

– 5 столових ложок о лії соняшникової;

– с іль, перець – до смаку.



для "вушок":

– 1,5 склянки б орошна пшеничного;

– 1/2 склянки води;

– 2 столові ложки олії соняшникової .



для начинки "вушок":

– 200 грамів г рибів сушених;

– 1 ц ибуля;

– с іль – до смаку;

– о лія соняшникова – до смаку.

Приготування:

Промийте сушені гриби та відваріть в окремій каструлі. Почистьте буряк і моркву та відваріть в іншій великій каструлі.

Розігрійте у сковороді 5 столових ложок соняшникової олії та підсмажте на ній борошно, постійно помішуючи. Смажте протягом 1 – 2 хвилин. Вимкніть вогонь та відставте сковорідку.

Вийміть готові буряк та моркву з відвару та покладіть на тарілку.

Налийте у велику каструлю з відваром від овочів грибний відвар зі шматочками грибів. Каструлю залиште на невеликому вогні. Наріжте буряк та моркву соломкою та опустіть в овочево-грибний бульйон.

Посоліть, поперчіть та додайте оцет і підсмажене борошно. Добре прокип'ятіть борщ. Вимкніть вогонь та дайте йому настоятися.

Для начинки "вушок" почистьте та подрібніть цибулю. Розігрійте в сковорідці олію та трохи підсмажте цибулю. Відварені гриби процідіть, наріжте та підсмажте разом з цибулею, поки вона не набуде золотистого кольору.

З'єднайте у глибокій мисці інгредієнти для тіста на "вушка", добре розмішайте та замісіть тісто.

Розкачайте тісто на маленькі кружечки. Покладіть грибну начинку в середину кружечка та зліпіть його, як пельмені. Зробіть те саме з усіма кружечками.

Доведіть до кипіння підсолену воду у глибокій каструлі. Опустіть в окріп "вушка" та відваріть їх протягом 1 хвилини.

Перед подачею борщу опустіть в супницю бажану кількість "вушок" або помістіть кілька у кожну порційну тарілку.

Смачного!

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