Цей суп обов'язково має бути серед 12 пісних страв на Святвечір. Як приготувати пісний борщ з "вушками", розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Пісний борщ з "вушками"
- Час: 2 години
- Порції: 6
Інгредієнти:
для борщу:
– 150 грамів г
– 3 буряки;
– 1 м
– 1,5 столової ложки оцту яблучного;
– 5 столових ложок о
– с
для "вушок":
– 1,5 склянки б
–
– 2 столові ложки олії .
для начинки "вушок":
– 200 грамів г
– 1 ц
– с
– о
- Промийте сушені гриби та відваріть в окремій каструлі. Почистьте буряк і моркву та відваріть в іншій великій каструлі.
- Розігрійте у сковороді 5 столових ложок соняшникової олії та підсмажте на ній борошно, постійно помішуючи. Смажте протягом 1 – 2 хвилин. Вимкніть вогонь та відставте сковорідку.
- Вийміть готові буряк та моркву з відвару та покладіть на тарілку.
- Налийте у велику каструлю з відваром від овочів грибний відвар зі шматочками грибів. Каструлю залиште на невеликому вогні. Наріжте буряк та моркву соломкою та опустіть в овочево-грибний бульйон.
- Посоліть, поперчіть та додайте оцет і підсмажене борошно. Добре прокип'ятіть борщ. Вимкніть вогонь та дайте йому настоятися.
- Для начинки "вушок" почистьте та подрібніть цибулю. Розігрійте в сковорідці олію та трохи підсмажте цибулю. Відварені гриби процідіть, наріжте та підсмажте разом з цибулею, поки вона не набуде золотистого кольору.
- З'єднайте у глибокій мисці інгредієнти для тіста на "вушка", добре розмішайте та замісіть тісто.
- Розкачайте тісто на маленькі кружечки. Покладіть грибну начинку в середину кружечка та зліпіть його, як пельмені. Зробіть те саме з усіма кружечками.
- Доведіть до кипіння підсолену воду у глибокій каструлі. Опустіть в окріп "вушка" та відваріть їх протягом 1 хвилини.
- Перед подачею борщу опустіть в супницю бажану кількість "вушок" або помістіть кілька у кожну порційну тарілку.
Смачного!
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