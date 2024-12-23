Цей суп обов'язково має бути серед 12 пісних страв на Святвечір. Як приготувати пісний борщ з "вушками", розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Пісний борщ з "вушками"

  • Час: 2 години
  • Порції: 6

Інгредієнти:

для борщу:
– 150 грамів г
– 3 буряки;
– 1 м
– 1,5 столової ложки оцту яблучного;
– 5 столових ложок о
– с

для "вушок":
– 1,5 склянки б

– 2 столові ложки олії .

для начинки "вушок":
– 200 грамів г
– 1 ц
– с
– о

  1. Промийте сушені гриби та відваріть в окремій каструлі. Почистьте буряк і моркву та відваріть в іншій великій каструлі.
  2. Розігрійте у сковороді 5 столових ложок соняшникової олії та підсмажте на ній борошно, постійно помішуючи. Смажте протягом 1 – 2 хвилин. Вимкніть вогонь та відставте сковорідку.
  3. Вийміть готові буряк та моркву з відвару та покладіть на тарілку.
  4. Налийте у велику каструлю з відваром від овочів грибний відвар зі шматочками грибів. Каструлю залиште на невеликому вогні. Наріжте буряк та моркву соломкою та опустіть в овочево-грибний бульйон.
  5. Посоліть, поперчіть та додайте оцет і підсмажене борошно. Добре прокип'ятіть борщ. Вимкніть вогонь та дайте йому настоятися.
  6. Для начинки "вушок" почистьте та подрібніть цибулю. Розігрійте в сковорідці олію та трохи підсмажте цибулю. Відварені гриби процідіть, наріжте та підсмажте разом з цибулею, поки вона не набуде золотистого кольору.
  7. З'єднайте у глибокій мисці інгредієнти для тіста на "вушка", добре розмішайте та замісіть тісто.
  8. Розкачайте тісто на маленькі кружечки. Покладіть грибну начинку в середину кружечка та зліпіть його, як пельмені. Зробіть те саме з усіма кружечками.
  9. Доведіть до кипіння підсолену воду у глибокій каструлі. Опустіть в окріп "вушка" та відваріть їх протягом 1 хвилини.
  10. Перед подачею борщу опустіть в супницю бажану кількість "вушок" або помістіть кілька у кожну порційну тарілку.

Смачного!

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