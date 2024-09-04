Котлети по-міланськи готуються дуже просто. Вони будуть надзвичайно ніжними та соковитими.

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Котлета по-міланськи

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів телятини на кістці;

– 100 грамів гріссіні;

– 80 грамів масла;

– 2 яйця;

– 100 грамів борошна;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Очистьте м'ясо від жиру і плівок. Кістку залиште. Подрібніть гріссіні для панірування. М'ясо має бути заввишки приблизно 2 сантиметри. Якщо воно вище, то трохи його відбийте. Розтопіть на пательні масло. Обваляйте котлету в борошні, потім – у яйці та крихтах від гріссіні. Борошно, яйце й сухарі мають потрапити й на кістку. Смажте котлету по 2 хвилини з кожного боку. Потім перекладіть її на деко й поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.

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