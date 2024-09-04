Котлети по-міланськи готуються дуже просто. Вони будуть надзвичайно ніжними та соковитими.
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Котлета по-міланськи
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів телятини на кістці;
– 100 грамів гріссіні;
– 80 грамів масла;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Очистьте м'ясо від жиру і плівок. Кістку залиште.
- Подрібніть гріссіні для панірування.
- М'ясо має бути заввишки приблизно 2 сантиметри. Якщо воно вище, то трохи його відбийте.
- Розтопіть на пательні масло.
- Обваляйте котлету в борошні, потім – у яйці та крихтах від гріссіні. Борошно, яйце й сухарі мають потрапити й на кістку.
- Смажте котлету по 2 хвилини з кожного боку.
- Потім перекладіть її на деко й поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.
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