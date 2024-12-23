Ця страва допоможе підготуватися до Святвечора без зайвих зусиль. Її виконання вкрай легке, інгредієнти – прості й доступні, а результат – більш ніж чудовий. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу Cookpad.

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Інгредієнти:

– 300 грамів квасолі;

– 1 літр води;

– 500 грамів грибів;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль – до смаку;

– 100 грамів чорносливу;

– 500 мілілітрів томатного соку;

– 100 мілілітрів води;

– олія для смаження.

Приготування:

Квасолю замочіть у мисці з холодною водою та залиште на 8 годин.

Перекладіть замочену квасолю в каструлю, залийте 1 літром води, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть квасолю на середньому вогні протягом 30 хвилин.

На сковороді розігрійте олію. Додайте нарізані четвертинками гриби та обсмажуйте їх до золотистого кольору. Потім додайте нарізану півкільцями цибулю й смажте, помішуючи, доки цибуля не стане прозорою.

Додайте до сковороди відварену квасолю, томатний сік, нарізаний чорнослив і спеції до смаку. Все добре перемішайте й тушкуйте на середньому вогні протягом 20 хвилин.