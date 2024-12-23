Ця страва допоможе підготуватися до Святвечора без зайвих зусиль. Її виконання вкрай легке, інгредієнти – прості й доступні, а результат – більш ніж чудовий. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу Cookpad.
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Рецепт квасолі з грибами на Святвечір
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів квасолі;
– 1 літр води;
– 500 грамів грибів;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль – до смаку;
– 100 грамів чорносливу;
– 500 мілілітрів томатного соку;
– 100 мілілітрів води;
– олія для смаження.
Приготування:
Квасолю замочіть у мисці з холодною водою та залиште на 8 годин.
Перекладіть замочену квасолю в каструлю, залийте 1 літром води, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть квасолю на середньому вогні протягом 30 хвилин.
На сковороді розігрійте олію. Додайте нарізані четвертинками гриби та обсмажуйте їх до золотистого кольору. Потім додайте нарізану півкільцями цибулю й смажте, помішуючи, доки цибуля не стане прозорою.
Додайте до сковороди відварену квасолю, томатний сік, нарізаний чорнослив і спеції до смаку. Все добре перемішайте й тушкуйте на середньому вогні протягом 20 хвилин.
Наприкінці додайте видавлений часник і подрібнену зелень. Накрийте страву кришкою, дайте настоятися кілька хвилин, а потім подавайте до столу.
Смачного!
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