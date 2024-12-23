Ця страва допоможе підготуватися до Святвечора без зайвих зусиль. Її виконання вкрай легке, інгредієнти – прості й доступні, а результат – більш ніж чудовий. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу Cookpad.

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Рецепт квасолі з грибами на Святвечір

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів квасолі;
– 1 літр води;
– 500 грамів грибів;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль – до смаку;
– 100 грамів чорносливу;
– 500 мілілітрів томатного соку;
– 100 мілілітрів води;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Квасолю замочіть у мисці з холодною водою та залиште на 8 годин.

  2. Перекладіть замочену квасолю в каструлю, залийте 1 літром води, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть квасолю на середньому вогні протягом 30 хвилин.

  3. На сковороді розігрійте олію. Додайте нарізані четвертинками гриби та обсмажуйте їх до золотистого кольору. Потім додайте нарізану півкільцями цибулю й смажте, помішуючи, доки цибуля не стане прозорою.

  4. Додайте до сковороди відварену квасолю, томатний сік, нарізаний чорнослив і спеції до смаку. Все добре перемішайте й тушкуйте на середньому вогні протягом 20 хвилин.

  5. Наприкінці додайте видавлений часник і подрібнену зелень. Накрийте страву кришкою, дайте настоятися кілька хвилин, а потім подавайте до столу.

Смачного!

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